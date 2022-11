– Det er vanskelig å beskrive denne ventetiden. Til tider er det uutholdelig. Jeg vet ikke om jeg kommer til å få en livsforlengende medisin eller ikke. Og mens jeg venter, blir jeg stadig svakere, sier Mari Storstein, som har muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA).

SMA er en sykdom som svekker all muskelkraft over tid, og ubehandlet er diagnosen dødelig.

Storstein er regissør og dokumentarfilmskaper. Hun er i full jobb, men i likhet med mange som har sykdommen, vet hun ikke hvor lenge det vil være mulig.

– Det gjør noe med deg å leve med denne usikkerheten. Det er umulig å planlegge fremtiden, for jeg vet ikke om jeg er en del av den, sier hun.

Kjempet i fem år

Dagsavisen intervjuet Storstein for fem år siden. Da kjempet hun for at alle med SMA skulle få medisinen Spinraza, som ennå ikke var godkjent i Norge.

Medisinen ble sett på som et stort gjennombrudd da den kom. Det viste seg at behandling med Spinraza reduserte tap av nerveceller og bedret muskelstyrken hos en høy andel av dem som fikk medisinen – den stoppet altså sykdomsutviklingen.

For fem år siden ble Spinraza omtalt som verdens dyreste medisin, og helsemyndighetene i Norge mente lenge at prisen var altfor høy. I 2017 gikk daværende helseminister Bent Høie (H) hardt ut mot legemiddelselskapet Biogen som står bak Spinraza. Han mente de hadde satt en uakseptabel pris på medisinen og kalte det «uetisk».

Men etter lange forhandlinger med selskapet, besluttet helsemyndighetene i 2018 at barn og unge under 18 år skulle få medisinen. Voksne med SMA fikk nei.

Før denne beslutningen ble tatt, hadde Storstein jobbet i flere måneder med å belyse saken. Hun stilte opp for en rekke medier og skrev debattinnlegg. Storstein satte også i gang et filmprosjekt om kampen for medisinen og jobbet nærmest døgnet rundt for at de skulle bli hørt.

I 2018 var Mari Storstein tilstede da SMA Norge overleverte et brev til daværende helseminister Bent Høie (H). I brevet framla de ny dokumentasjon på at medisinen Spinraza også har effekt på voksne. (Tore Meek/NTB)

Da det ble klart at Storstein og andre voksne med SMA ikke skulle få den livsforlengende medisinen, gikk hun på en skikkelig smell. Hun slet med angst og klarte ikke å jobbe – og siden 2018 har hun nesten ikke orket å snakke om denne saken.

– Det er for belastende. Når saken nå kommer opp igjen, kommer angsten tilbake. Vi med SMA som fortsatt lever i uvitenhet, ønsker og fortjener et ja eller et nei – ikke et kanskje.

For Storstein er det viktig å få fram at mennesker med SMA har et liv som alle andre.

– Jeg elsker livet mitt, familien min, kjæresten min, vennene mine, jobben min. Jeg elsker å lage film, spise god mat, reise, å hente nevøen min på skolen, se skrekkfilm med niesen min, bli kjent med min lille nevø som ble født nå i sommer – og jeg vil fortsette med alt dette!

Helsemyndighetene jobber nå for at medisinen også skal gis til voksne, men de vil foreløpig ikke si når det kan komme en beslutning.

Storstein mener myndighetene denne gangen i hvert fall ikke kan si at det er for lite datamateriale når det gjelder hvilken effekt medisinen har på voksne.

– Forrige gang var det et hovedargument at det ikke var godt nok dokumentert hvilken effekt medisinen ville ha på voksne. I dag er det for lengst bevist at den virker, også på oss.

Storstein viser også til at prisen i dag er vesentlig lavere enn i 2018 og at det i dag er flere medisiner på markedet som virker.

Medisinen Evrysdi fra Roche, som skal ha tilsvarende effekt som Spinraza, ble i 2021 også godkjent for barn og unge. I tillegg er det godkjent en genterapi for barn, som har vist seg å ha veldig god effekt.

[ – Det handler om liv og død ]

– Evigvarende prosess

Avgjørelsen i 2018 førte til at interesseorganisasjonen SMA Norge stevnet Helsedepartementet fordi de mente det ble satt en ulovlig aldersgrense. Helsemyndighetene gikk etter hvert bort fra den spesifikke aldersgrensen på 18 år, men fastholdt likevel at medisinen skulle brukes på barn og unge.

SMA Norge valgte å trekke søksmålet fordi de mente det ville være vanskelig å vinne fram i retten når myndighetene i teorien fjernet 18-årsgrensen, men fortsatt har de altså ikke blitt hørt.

– Det har vært en evigvarende prosess, sier Ola Schrøder Røyset, leder i SMA Norge.

Ola Schrøder Røyset er leder i SMA Norge, som er en interesseorganisasjon for mennesker med diagnosen spinal muskelatrofi. (privat)

Han mener i likhet med Storstein at det nå er på høy tid at de får et svar.

– Det er en form for tortur å holde oss som har denne sykdommen på pinebenken uten å ta et standpunkt, sier Røyset, og legger til:

– Dette har med livskvalitet å gjøre. Vi må leve livet etter den beslutningen de tar. Den har betydning for hvor lenge vi kan jobbe, hvor lenge vi kan ha barna på fanget, hvor lenge vi kan prate og puste selv. Selv om alle håper på et ja til behandling, er det viktigste nå at vi får et svar.

Ifølge Røyset er det rundt 60 voksne i Norge i dag som ikke har fått tilbud om medisin.

[ – Legemiddelindustriens grådighet må ha en grense ]

– En økonomisk avgjørelse

Røyset lever selv med sykdommen. Han er i full jobb, men helsen blir dårligere og dårligere for hvert år som går.

– Jeg har mistet én prosent pustekapasitet hvert år siden 2018. Når jeg kommer under et visst nivå, må jeg ha respirator på dagtid. Hvis jeg får stoppet sykdommen nå, kan jeg være i jobb lenge, men uten behandling er det snakk om maksimalt to år til, sier han.

Han understreker flere ganger at helsemyndighetene i dag har all dokumentasjon som trengs når det gjelder medisinens effekt på voksne.

– At det ble satt en aldersgrense var ene og alene en politisk og økonomisk avgjørelse. Det har ikke vært noen indikatorer på at medisinen ikke har effekt på voksne, sier Røyset.

Han viser til at medisinene det er snakk om, er godkjent for voksne i en rekke land, deriblant USA, Nederland, Tyskland og Polen.

– I Polen er medisinene statsfinansiert. Litauen har også gitt den til voksne. Det er altså snakk om land som har et bruttonasjonalprodukt som er langt under det vi har.

Når det gjelder prisen mener han det er statene som må sette andre rammer for legemiddelfirmaene om den blir for høy.

– Hvis prisen for å gi livreddende behandling er for høy, er det lovverket det er noe feil med. Hvem er størst, staten eller selskapene?

– God dialog

Det er de regionale helseforetakene som vurderer og bestemmer hvilke nye metoder og medisiner som skal innføres i spesialisthelsetjenesten. Prioriteringene skjer gjennom et nasjonalt system som kalles Nye metoder.

Til slutt er det Beslutningsforum, som består av de fire direktørene i helseforetakene, som avgjør om en medisin eller behandling skal godkjennes eller ikke.

Dette forumet skal ta stilling til sykdommens alvorlighet, effekten av behandlingen og pris. Før en medisin godkjennes, er det ofte lange forhandlinger med legemiddelfirmaene. Disse prisforhandlingene er det Sykehusinnkjøp som har ansvaret for.

Dagsavisen har kontaktet Biogen og Roche som står bak medisinene Spinraza og Evrysdi. Begge selskapene bekrefter at de er i dialog med helsemyndighetene.

– Roche har i dag det vi opplever som en god dialog med Nye Metoder og Sykehusinnkjøp for å finne en løsning slik at også voksne skal kunne få behandling med Evrysdi. Vi vet at det er mange som venter på at Evrysdi blir tilgjengelig, og vi gjør alt vi kan fra vår side for at denne prosessen skal gå raskest mulig, skriver Erlend Engh Brekke, kommunikasjonssjef i Roche, til Dagsavisen.

Morten Lofthus Tangnes, direktør for Biogen i Norge, håper også at de skal komme til enighet med helsemyndighetene raskt.

– Vi har en konstruktiv og god dialog med Sykehusinnkjøp, som vi håper vil føre til en løsning så fort som mulig, sier Tangnes.

Han ønsker ikke å si noe om hva slags pris de skal ha for medisinen i dag. Om prosessen og debatten om pris før beslutningen i 2018, viser han til at Spinraza ble godkjent i tråd med gjeldende vurderingskriterier for pris og effekt.

– Den gang ble godkjennelsen begrenset til 18 år på grunn av manglene data. Siden den gang har over 11.000 pasienter blitt behandlet med Spinraza over hele verden.

Beslutningen

Dagsavisen har vært i kontakt med Nye metoder og spurt om hvorfor det har tatt så lang tid å ta en beslutning. Bjørn Egil Vikse, som er fagdirektør i Helse Vest, skriver i en e-post at Beslutningsforum ønsker at voksne med SMA i Norge skal få medisinen.

– Samtidig må vi følge prioriteringskriteriene og sørge for at innføringen ikke i for stor grad går ut over andre pasientgrupper. Det følger ikke med ekstra penger ved innføring av nye legemidler. Beslutningsforum må ta beslutninger med grunnlag i de prioriteringskriteriene som Stortinget har vedtatt, der metoder skal vurderes ut fra tre kriterier: nytte og effekt av behandlingen, ressursbruk og hvor alvorlig sykdommen er.

Han skriver at Sykhusinnkjøp jobber med saken og at de vet det haster med å få en avklaring, slik at den kan sendes videre til Beslutningsforum.

– Generelt kan vi si at det noen ganger tar lengre tid enn ønskelig å få fremforhandlet en avtale om riktig pris og å få et godt dokumentasjonsgrunnlag fra legemiddelselskapene for beslutninger.

Han skriver videre at en sentral del av beslutningen er den såkalte alternativkostnaden.

– Det vil si at Beslutningsforum må se de nye legemidlene opp mot hva som blir valgt bort om legemiddelet skal innføres. Det vi snakker om er dermed en vurdering av om den nye medisinen er så god at den rettferdiggjør at det må tas penger fra andre deler av spesialisthelsetjenesten for å ta den i bruk. Derfor må Beslutningsforum av og til si nei til tilbud med liten helsegevinst eller stor ressursbruk – til fordel for tilbud til andre pasienter.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Spinal Muskelatrofi (SMA)

Spinal muskelatrofi (SMA) er en alvorlig, sjelden og fremadskridende muskelsykdom som rammer både gutter og jenter.

Sykdommen sitter i ryggmargen og forårsaker svinn av muskler som skal stimuleres og styres av spinale nerveceller som ikke er anlagt eller fungerer på normal måte.

Sykdommen kan ha svært ulik alvorlighetsgrad.

Hvert år fødes det rundt sju barn med SMA i Norge.

På verdensbasis er det beregnet at mellom 1 og 2 personer per 100.000 innbyggere har SMA.

Kilder: SMA Norge og Helsenorge.no.

---