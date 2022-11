Atle Antonsen: – Jeg er forferdelig lei meg for at jeg har såret nok en person med oppførselen min

I et lengre innlegg på Facebook, beskriver Johannes Hellemo Loftsgaard, som har diagnosen CP og sitter i rullestol, om sitt møte med Atle Antonsen på en Gullrutefest i 2016.

Et møte som ikke endte bra.

«Din jævla grønnsak»

«Jeg har tvilt på om jeg skulle gå frem med dette, men har kommet frem til at det føles som det mest riktige å gjøre. En av grunnene er for å vise at jeg støtter Sumaya Jirde Ali og hennes avgjørelse om å anmelde hendelsen. Jeg ønsker også å vise at dette er ikke første gang Antonsen i ruspåvirket tilstand retter upassende ytringer mot en minoritetsgruppe», innlder han innlegget med.

«Plutselig ser jeg Antonsen stå og prate med noen, i tilsynelatende godt humør. Jeg ruller bort og prikker ham forsiktig på ryggen. Han snur seg og ser litt forundret på meg. Jeg spør litt nervøst om vi kan ta et bilde sammen, hvorpå han med en helt alvorlig mine svarer «Hvorfor sitter du i den stolen der, din jævla grønnsak?». Jeg blir litt satt ut, men ler og svarer at «Nei, jeg ble født sånn. Ikke så mye man kan gjøre med det». Antonsen spør også «hvorfor jeg ikke bare kan reise meg opp og gå som normale folk?». Her blir jeg i hvert fall satt ut, men fortsetter å le nervøst. Kompisen min ønsker å gripe inn og si at dette ikke er greit, for han ser at jeg begynner å bli ukomfortabel. Likevel holder jeg ham igjen, for jeg var så starstruck over at jeg snakket med Atle Antonsen». skriver han videre.

Husker episoden

Atle Antonsen husker episoden godt, og beklager overfor Johannes Hellemo Loftsgaard.

– Det er virkelig vondt å høre at han ser tilbake på vårt møte som ubehagelig. Jeg husker dette godt, og jeg har tenkt på dette flere ganger i ettertid som et fint og genuint møte. Full var jeg på ingen måte. Han var en ung og blid gutt som ønsket å ta et bilde med meg, og han sa at han var stor fan av det jeg driver med. Da tenkte jeg at jeg skulle tulle litt med ham, noe jeg trodde han kom til å sette pris på, skriver Atle Antonsen i en SMS til Dagsavisen.

– Og som han sier så lo han og koste seg, det var mitt helt klare inntrykk da. Og jeg fikk også et klart inntrykk av at de han var sammen med syntes det samme. Og det bekreftet de med latter og stemning og direkte tilbakemelding både da, og i tekstmelding dagen etter hvor han takket meg for at jeg hadde gjort dette for ham, Antonsen videre.

Atle Antonsen innrømmer at han trenger hjelp for å finne ut hvorfor han oppfører seg sånn noen ganger.

– Jeg er forferdelig lei meg for at jeg har såret nok en person med oppførselen min. Jeg vet ikke helt hva mer jeg kan si. Men jeg trenger nok hjelp til å finne ut hvorfor det ender slik noen ganger, avslutter han tekstmeldingen med.

