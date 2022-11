Lokallagsleder: – Alle i partiet må gå i seg selv nå. Det gjelder også Trond Giske

– Astrid har fått enormt mye hets etter den Debatten-opptredenen, og den hetsen er totalt uakseptabel. Alle som tenner på alle plugger i kommentarfeltet må bare roe seg ned og skjerpe seg, sier Kasper Syvertsen (22), som er historiens yngste leder av ett av Arbeiderpartiets eldste partilag, Oslo Arbeidersamfunn.

– Lov å være uenig

Det tradisjonsrike Oslo Arbeidersamfunn ble stiftet i 1864, 20 år før Arbeiderpartiet så dagens lys, og har hatt lederskikkelser som Haakon Lie, Reiulf Steen og Thorvald Stoltenberg. Inntil for få år siden var også dette laget det aller største i Ap.

Nå er det Trond Giskes Nidaros-lag i Trondheim som er det største, med sine minst 1400 medlemmer. Medlemsveksten i Nidaros sosialdemokratisk forum skjøt fart sist helg etter Giskes sammenstøt med AUF-leder Astrid Hoem i NRKs Debatten 10. november etter «skrekkmålingen» på 16, 9 prosent. Etter det har Hoem nærmest druknet i hets i kommentarfeltene, slik Dagsavisen skrev tirsdag.

– Det er klart det er lov å være uenig med Astrid Hoem, eller med Trond Giske. Men det er en forskjell på det å være uenig og ta til motmæle, og den usunne, sinte kommentarfelt-mobben vi har sett nå. Ingen skal måtte oppleve den type tilbakemelding og den type hets som Astrid har fått nå, sier Syvertsen til Dagsavisen.

– Ser ganske sentral ut

Syvertsen har selv vært i kontakt med Hoem for å gi sin støtte, samtidig som han syns det var helt riktig av henne å ta et oppgjør med Giske i beste sendetid på NRK. Han syns det var «forløsende» at hun ba Giske anerkjenne at han selv kan være en del av problemene i partiet, og han er enig i at Giske har «hakket på partiledelsen».

Han tror mange i partiet, særlig de yngre, syns det var modig av henne å snakke så direkte til Giske på TV. Mens andre i partiet, også Nidaros-folk som støtter Giske på ulike Facebook-sider, mener det er urettferdig å gi Giske skylda når han ikke har hatt sentrale verv siden han gikk av som nestleder etter metoo-sakene mot ham i 2018. Giske trakk seg også som lederkandidat i Trøndelag Ap i 2020.

– Jeg syns han ser ganske sentral ut nå, sier Syvertsen, og sikter til Giskes rolle som leder for Aps største partilag Nidaros sosialdemokratisk forum.

– Han er en skikkelse som har vært mye framme. Jeg skulle ønske at han kunne bruke sin posisjon til å støtte opp om det store, brede laget som Ap er, sier han.

– Jeg er helt enig i at man ikke bare skal skylde på Giske for 16,9. Men det er en oppfatning at Trond hakker på partiledelsen, når han til stadighet utfordrer valg som partiledelsen gjør i offentlighet, med den konteksten han som profil må bli sett i. Det var også det Astrid Hoem sa i Debatten, og det stiller jeg meg helt bak. Det er høyt under taket i Arbeiderpartiet, men jeg ber om bevissthet rundt egen rolle fra Trond, sier han til Dagsavisen.

– Ønsker man et sterkt Ap, kan man ikke ha en intensjon om å ville hakke på ledelsen, da må man heller samarbeide på det store laget. Alle i partiet bør gå i seg selv. Det gjelder også Trond Giske. Jeg håper hans intensjoner for partiet er gode. Da går det ikke an å komme med utspill som skader partiet eller skaper mer uro. Det er et ansvar han også må ta, mener lederen i Oslo Arbeidersamfunn.

Kasper Syvertsen er den yngste lederen i Oslo Arbeidersamfunn noen sinne. (Hanne Mauno)

– Savner litt rolleforståelse

Han syns ikke det var kritikkverdig av Hoem å bli personlig i debatten med Giske på NRK.

– Når man snakker om personkonflikter i Ap de siste årene, så er det jo helt unaturlig å ikke snakke om at Trond Giske har vært en del av det, mener Syvertsen.

– Jeg er enig med alle andre som sier at man bør komme seg videre, for ingen er tjent med et høyt konfliktnivå eller å dra opp gamle konflikter, men jeg syns det blir en ensporet analyse når man ikke tar med det, når man tar med alt annet. For hvorfor har Ap hatt en dalende oppslutning fram til nå? Det handler blant annet om personkonflikter, der Giske var en del av det. Den anerkjennelsen må til og med han komme med.

– Er det slik at når nettopp Giske uttaler seg, trigger det gamle personkonflikter i Ap?

– Jeg er i alle fall enig i at Giske må være bevisst sin rolle. Jeg tror mange savner litt rolleforståelse. På bakgrunn av de tingene som har skjedd i partiet vårt i nyere tid, så må man være bevisst sin rolle, sier Syvertsen, og kommer med eksempler.

– Når Jonas snakker, snakker han som partileder. Når Kjersti Stenseng snakker, er det som partisekretær. Da kommer det med en rekke forutsetninger som man må ha med seg, og man må være bevisst på. Det er det viktig å tenke på hele tiden.

– Krise i partiet

Han mener også medlemmene i Nidaros sosialdemokratisk forum bør gå i seg selv.

– På samme måte som at jeg mener alle i partiet bør gå i seg selv, bør også Nidaros gå i seg selv og se på hvorfor de har hatt så stor medlemsvekst, slik at de kan bidra til å løfte hele partiet. Det er noe med at det går fortere når alle går i takt og i samme retning. Da får vi mer fart på de politiske prosjektene våre, mener Syvertsen.

– Akkurat nå er det krise i partiet. Da er man tjent med at man demper konflikter og prøver å finne sammen. Det er opp til alle som er glade i Arbeiderpartiet. Jeg tror folk vi håper skal stemme på oss, er lei av personkonflikter, sier han.

– Jeg jobber her i Oslo for det politiske prosjektet vi har, Astrid jobber for å få til god AUF-politikk som kan få gjennomslag i Ap. Da er min oppfordring til Trond Giske at han fra sin plattform gjør mer av det samme i Trøndelag, i stedet for å komme med stikk til partiledelsen, sier Syvertsen, som er kjent med at det pågår mye kritikk av partiledelsen på de nettsidene på Facebook som støtter Giske. Mange er rasende over det de mener er Astrid Hoems personangrep på Giske, og over at partileder Jonas Gahr Støre har støttet henne offentlig.

– Et lag på fremmarsj

«Jeg er en av dem som ønsker deg velkommen tilbake som sentral politiker! Kan du likevel se at din kritikk av Ap/Sp-regjeringens politikk, og din etablering av et alternativt, nærmest opposisjonelt, sosialdemokratisk forum, kan ses på som fraksjonsvirksomhet?» skriver en på Trond Giskes Facebook-side. En annen tror resultatet av bråket i Ap blir at Nidaros river seg løs fra Ap og bygger opp et nytt parti, og en skriver: «Kjære Trond Giske, start et nytt parti og vi blir med over. Du hadde slått 16,9 any time! Tiden er over for at millionærsønner skal st

yre partiet».

– Syns du det er fraksjonsvirksomhet de holder på med i Nidaros?

– Jeg tror medlemmene i Nidaros har et oppriktig ønske om å drive med politikk. Det er et lag som er på fremmarsj og får mye plass i mediene, noe som kan gi dem flere medlemmer. Og så har de en profilert frontfigur, sier Syvertsen til Dagsavisen.

Vekst og nedgang

Mens Giske opplever medlemsvekst for sitt lokallag i Trondheim, har Oslo Arbeidersamfunn mistet rundt halvparten av medlemmene sine de siste årene. Syvertsen anslår at medlemstallet i Oslo nå ligger på rundt 500.

– Vi pleide å ligge høyere og være Aps største partilag. Nå er vi Aps nest største partilag! Vi får jo mange spørsmål om hva vi syns om at Nidaros nå er det største. Da svarer jeg at alle lag i Ap har en sunn konkurranse med hverandre, sier Syvertsen.

– At lag blir større enn oss er jo en oppfordring til oss om å bli enda større. Jeg velger å se på det som en mulighet til å skape et enda større engasjement. Og til syvende og sist er vi jo en del av det samme laget.

– Men det er åpenbart en konflikt i Ap nå. Er det et blaff, eller tror du den vil vare lenge?

– Jeg håper ikke denne krisen vil vare lenge. Jeg håper at vi kan gå tilbake til å snakke om de politiske løsningene våre, både i Oslo, Trøndelag og i hele landet. Det handler om gjenvinne tilliten hos folk og det har jeg tro på at vi skal klare.

– Veien til ny tillit

Trond Giske er helt enig med sin lokallagsleder-kollega i Oslo at persondebatt i Ap ikke er veien å gå.

– Syvertsen sier at persondebatt er skadelig, og det er helt riktig. Det tar oppmerksomheten bort fra det som er viktigst i folks liv, skriver Giske i en tekstmelding til Dagsavisen.

– Nettopp derfor er det klokt å legge personangrep til side. Hets og personangrep hører ikke hjemme i den politiske debatten og ødelegger for deltakelse, mener han.

– Politikk skal handle om velgerne, ikke politikerne. Aps vei til ny tillit er å være nær folk og vise at vi slåss for at de skal ha trygg økonomi, klare regninger, trygg lønn eller pensjon, sier Giske.

– Bør lytte bedre

Det tidligere nestlederen i Ap påpeker ellers at Ap har mistet 250.000 velgerne siden han sluttet i rikspolitikken.

– Hvis Syvertsen tror de har forlatt oss på grunn av at jeg og Nidaros protesterer mot dagpengekutt eller at pensjoner blir spist opp av prisstigning, bør han lytte bedre til det velgerne forteller oss, skriver Giske.

– Nidaros kommer til å kjempe for de gode sosialdemokratiske verdiene og de sakene som folk er opptatt av. Det tror vi er veien til ny tillit og økt oppslutning.

