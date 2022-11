Finner feil på halvparten av de tunge kjøretøyene – under én prosent har blitt kontrollert

– Per 7. november hadde vi kontrollert 1061 tunge kjøretøy. Vi fant mangler på 541 av dem, og 338 ble nektet å kjøre videre, forteller Geir Thomas Finstad, kontorsjef for Utekontroll Øst i Statens vegvesen.

Hver eneste dag passerer det rundt 400 tunge kjøretøy over grensa fra Sverige. Det betyr de tre kontrollørene på Magnormoen har fått sjekket omtrent 8,5 promille av de tunge kjøretøyene så langt i 2022.

Maksimalt kan man teste 45–60 biler hver uke. Men det er ikke det eneste problemet. Arealet Statens vegvesen har til rådighet på kontrollstasjonen gjør at det maksimale antallet tunge kjøretøy som kan holdes igjen er seks.

Siden nesten hvert tredje kjøretøy de tar inn til kontroll blir ilagt bruksforbud inntil feilene er utbedret, blir det raskt fullt.

Kontroller

(Tall per 7. november 2022)

• Totalt kommer det omtrent 400 tunge kjøretøy fra Sverige hver dag

• Maksimal kapasitet for kontrollstasjonen er 45–60 kjøretøy per uke

• 1061 tunge kjøretøy kontrollert hittil i 2022

• 541 hadde mangler

• 338 fikk bruksforbud

• 26 anmeldelser

• 126 av bruksforbudene skyldtes tekniske feil som dårlige dekk eller bremser

• 91 av bruksforbudene skyldtes dårlig lastsikring

Kilde: Statens vegvesen

Begrenset plass Hvis seks kjøretøy er blitt nektet å kjøre videre og står parkert på kontrollstasjonen på Magnormoen, må Statens Vegvesen avslutte sine kontroller. De har ikke plass til flere. (Roy Ervin Solstad/FriFagbevegelse)

Venter i Sverige

Dermed må kontrollørene lukke bommen og utsette videre kontroller til det blir plass til et eventuell nytt kjøretøy med bruksforbud.

– Da passerer det plutselig 20 lastebiler som har stått og ventet på svensk side for å slippe å bli kontrollert, sier Finstad.

Hva slags stand disse kjøretøyene er i, eller om sjåførene har papirene i orden både når det gjelder kjøre- og hviletid og lønnsnivå, mener Finstad det er vanskelig å si noe bestemt om.

Han lar det likevel skinne gjennom at det neppe er lastebilene som har alt i orden som blir stående og vente på klarsignal på svensk side av grensen.

– De vet nok langt nede i Sverige når vi har kontroller her på Magnormoen, påpeker Finstad.

Trenger mer plass – Med mer plass, bedre utstyr og flere folk kan vi redusere antallet trafikkfarlige kjøretøy på norske veier betydelig, sier Geir Thomas Finstad i Statens Vegvesen. (Roy Ervin Solstad/FriFagbevegelse)

De merker nemlig at trafikken øker over Ørje litt lenger sør, når det er kontroll på Magnormoen, mens trafikken øker på Magnormoen når det er på Ørje det foretas kontroll av kjøretøyene.

Skrekkeksempler

Utekontrollsjefen i Vegvesenet har imidlertid ingen illusjoner om at økte kontroller vil føre til at man blir kvitt problemet med dårlige biler, lønnstyveri og brudd på både kjøre- og hviletidsbestemmelser. Finstad er likevel veldig klar på at økte kontroller vil føre til en reduksjon i slike tilfeller, siden de har en preventiv effekt.

– De verste tilfellene vi har oppdaget her på Magnormoen i min tid er en lastebil der bremseklossene ramlet av da han var på vei inn til kontroll. En annen hadde 30 tonn med usikret last. Flere kontroller vil redusere antallet farlige kjøretøy betydelig, men da trenger vi mer plass, utstyr og mannskap, poengterer han.

Ordfører i Eidskog kommune der kontrollstasjonen ligger, Kamilla Thue fra Arbeiderpartiet er oppgitt.

– Det er helt uakseptabelt at vi må slippe inn trafikkfarlige kjøretøy inn i landet vårt fordi vi ikke har kapasitet til å kontrollere. Vi føler at vi blir nedprioritert, men nå må vi får gjort noe, understreker hun.

Trangt inne også Tollvesenet beslaglegger mesteparten av lokalene på kontrollstasjonen. Foruten den utvendige testbua, er disse 8-10 kvadratmeterne alt Vegvesenet har på Magnormoen. Fra venstre sitter Sjur Strand, leder i trafikksikkerhetsutvalget i Innlandet fylkeskommune, Eldar Rudolfsen fra Fellesforbundet, Geir Thomas Finstad fra Statens Vegvesen, Nils Kristen Sandtrøen, transportpolitisk talsmann for Ap på Stortinget, stortingsrepresentant Margrethe Haarr fra Sp og Kamilla Thue (Ap), ordfører i Eidskog. (Roy Ervin Solstad/FriFagbevegelse)

I budsjettet

I forslaget til statsbudsjettet som skal vedtas neste måned, kan det se ut som hun blir hørt.

I samferdselsdepartementets budsjettforslag står det:

«På grunn av det store antallet kjøretøy som passerer ved Norges nest største grenseovergang Magnormoen, og for lite plass ved kontrollområdet der, er det i dag vanskelig å gjennomføre alle kontroller som er ønskelig. For å øke kapasiteten ved kontrollstasjonen skal Statens vegvesen se på mulighetene for å utvide arealene. Dette kan bidra til å øke trafikksikkerheten på veinettet og spare ressurser ved kontroll av kjøretøyene lenger inn i landet».

Transportpolitisk talsmann for Ap på Stortinget, Nils Kristen Sandtrøen, er glad det endelig skjer noe.

– Jeg blir dessverre ikke overrasket over de tilfellene som Vegvesenet har avdekket under sine kontroller her. Dette budsjettforslaget er et første steg om å få en utvidelse her på Magnormoen kontrollstasjon. Det vil være viktig for regionen og fylket vårt, og det er også et tydelig signal til Statens vegvesen om at vi ønsker flere kontroller her. Det er viktig både for trafikksikkerheten og de sosiale vilkårene for sjåførene, minner han om.

Rom for forbedring

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet møtte sine nordiske kolleger i Fredrikstad tidligere denne uken. Til Magasinet for fagorganiserte sier Nygård at de nordiske landene samarbeider om kontroller, og at kontroll av kjøretøy ble diskutert, uten at man gikk i detaljer.

– Vi snakket ikke om hvor mye hvert land brukte av ressurser på slike kontroller, sier Nygård.

– Men er du fornøyd med kontrollene som gjøres i våre naboland, når det kommer så mange kjøretøy i dårlig forfatning over grensen til Norge?

– Jeg tror alle landene erkjenner at det er forbedringspotensial, men det vil alltid være muligheter for å sette inn mer ressurser. For vår del har vi i statsbudsjettet foreslått å styrke denne delen med 40 millioner kroner. Det mener jeg er en betydelig økning i et stramt budsjett, og det vil gjøre våre myndigheter enda bedre i stand til å foreta kontroller, sier Nygård.

Viktig for bransjen

En slik økning mener Eldar Rudolfsen, leder i Innlandet Transportarbeiderforening, en avdeling i Fellesforbundet, også er viktig for å beholde en norsk transportbransje.

– Vi ser allerede at store transportselskap som må gi seg. Det skyldes ikke bare prisen på drivstoff, men også konkurransen mot transportører som underbetaler sjåførene sine og bruker elendige lastebiler. Derfor er økte kontroller viktig også for norske arbeidsplasser, men vi kan ikke bare straffe sjåførene og transportselskapene. Transportkjøperne må også få seg en smekk når slike forhold avdekkes, sier Rudolfsen.

Han mener prisen for å øke kontrollkapasiteten ved Magnormoen vil betale seg raskt.

– Vi kan ikke sende rullende trafikkfeller inn på norske veier. Kostnaden for å øke antall kontroller, vil bli spist opp hver eneste gang en slik kontroll forhindrer en alvorlig ulykke med trafikkfarlige lastebiler på veiene våre, sier Eldar Rudolfsen fra Fellesforbundet.

