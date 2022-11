Tok med tredjepart på streikedemo

Barnehagestreiken har nå pågått i fire uker. Så da Fagforbundet og Utdanningsforbundet skulle demonstrere i Oslos gater fredag inviterte de streikerammede barn og foreldre med på moroa.

– Det var ansiktsmaling, boller og kakao. Det var veldig, veldig gøy, sier Berit Tevik, leder i Fagforbundet barn og oppvekst i Oslo til Dagsavisen.

Mange hundre streikende, pluss en del barn og foreldre gikk Karl Johan på langs og utfoldet seg på Eidsvolls plass fra klokka tolv fredag.

– Det betyr så mye for de som er i streik å få den støtten. Vi veit at det rammer barn og foreldre veldig veldig hardt, så at de likevel velger å støtte oss er helt fantastisk, sier hun.

Bra samarbeid

Tevik forteller at stemninga blant de streikende fortsatt er veldig god. Og at det fortsatt er en del streikevakter rundt barnehagene rundt i byen.

– Men en del har stått i regnværet i fire uker, så vi prøver å gjøre andre ting også. Vi har vært rundt i byen og delt ut løpesedler og vi har streikekafe i Hausmanns gate hver dag. Det samme har Utdanningsforbundet på Brynseng.

SE BILDENE:

Utvid Automatisk avspilling Bilde 1 av 9 Utdanningsforbundet Oslo og Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo arrangerte streikedemonstrasjon med både boller, ansiktsmaling og Blime-dans i Oslo fredag. (Birgit Dannenberg, Fagforbundet)

– Hvordan er samarbeidet mellom Fagforbundet og Utdanningsforbundet?

– Veldig bra. Alt vi har av arrangementer har vi sammen med dem.

– Haha, det var kanskje ikke like bra under den forrige Utdanningsforbundet-streiken?

– I Oslo har vi et veldig godt samarbeid og prøver å la oss påvirke minst mulig av det som foregår over hodene på oss, sier Tevik.

[ Hvis folk ikke hadde streika tror Isak vi hadde hatt et mye dårligere samfunn ]

Skal møte opp på mekling

Tevik er ikke med i forhandlingene. Så det er vanskelig for henne å si noe om hvor lenge dette kommer til å vare. Men tirsdag er det tvungen mekling hos Riksmekleren i Grensen i Oslo.

– Våre krav er ikke urimelige. Og støtten er massiv fra folk. Vi er villige til å streike til vi får gjennom våre krav, for det har så store konsekvenser for de enkelte ansatte, sier hun.

– Hva blir neste skritt?

– Tirsdag skal vi møte opp helt fredelig og rolig rundt Riksmekleren i Grensen. Så planlegger vi et fakkeltog til uka. Håper vi får til det. Men ting skjer jo veldig kjapt. Vi vet jo ikke hvor lenge det varer, sier hun.

Hundrevis var ute i gatene og støtta streiken fredag. (Ines Zander)

[ De har skrevet "Tillitsmannen" på nytt: – La oss ha det hyggelig mens vi redder verden ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Streiken i private barnehager

Natt til lørdag 15. oktober ble det brudd i meklingen mellom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta og motparten Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Fra mandag 17. oktober ble 1.007 ansatte i 112 barnehager i Oslo, Østfold, Trøndelag og Vestlandet tatt ut i streik.

Siden er streiken trappet opp flere ganger. Nå er rundt 3.000 barnehageansatte i streik.

Striden står først og fremst om pensjon. De ansatte mener PBL løper fra forpliktelsene sine i forbindelse med krav om overgang til Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) fra og med neste år.

KILDE: NTB

---