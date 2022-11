Opptellingen i gang i USA

Da klokken var nærmere 6 i dag morges norsk tid, var det ennå ikke noe klart bilde rundt sammensetningen av Kongressen. Men professor Stephen J. Farnsworth ved University of Mary Washington mener at det ikke ligger an til noen brakseier for Republikanerne, slik både målinger og historien kunne antyde.

– Vanligvis blir presidentens parti knust i mellomvalget. Resultatene så langt tyder på at det ikke blir noen rød bølge, kanskje blir det noen små, røde drypp som redder Republikanerne, sier han til NTB.

Rød er Republikanernes farge i USA.

Enn så lenge har valget gått rolig for seg og det er ikke rapportert om noen hendelser med vold.

[ Amerikanere frykter politisk motivert vold ]

Donald Trump kom med beskyldninger om valgjuks i Arizona, mens en lavere domstol i Texas ga Harris County og velgerne der muligheten til å stemme én time ekstra. Men etter valglokalene stengte valgte høyesterett i Texas å omgjøre avgjørelsen og forkaste stemmene.

Det er ventet at de siste stemmene blir telt opp innen fredag, meldte CNN.

[ Her fikk de stemme én time ekstra – før stemmene ble forkastet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen