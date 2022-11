– Wisting ble jo pekt ut av en samlet miljøbevegelse som det store oljeslaget og den viktigste oljesaken. Det samme har SV selv, sier Gina Gylver, som er leder i Natur og Ungdom. Allerede da Ap/Sp-regjeringen kom sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober var Natur og Ungdom og resten av miljøbevegelsen klare på at SV må bruke budsjettforhandlingene med regjeringen til å stoppe Equinors planer om å bygge ut oljefeltet Wisting helt nord i Barentshavet. Budsjettforhandlingene mellom SV og regjeringspartiene Ap og Sp startet mandag i Stortinget, og skal etter planen være ferdige innen 25. november.

– Vi håper på et verbalforslag, som kommer i tillegg til budsjettet, som man også forhandler om. Der har jo SV mye makt, som regjeringens budsjettpartner. I verbalforslaget bør det stå: «Wisting-feltet skal ikke bygges ut. Punktum». Vi vet at SV kommer til å ta det opp i forhandlingene, men her må SV kjempe med nebb og klør. De kan ikke gi seg på Wisting, sier Gylver til Dagsavisen.

– Vi har gjort det før

Også miljøpartiene Venstre og MDG i Stortinget forventer at SV må få til noe i budsjettforhandlingene:

– Det er mange områder på norsk sokkel som ikke har blitt bygd ut fordi man har forhandlet seg fram om dette gjennom avtaler, sier Venstres 1. nestleder og tidligere miljøminister Sveinung Rotevatn, og minner om at det er flertall i Stortinget for mer olje.

– Det gjelder Lofoten/Vesterålen/Senja, Jan Mayen, Skagerrak – alt dette har det vært flertall for i Stortinget, men så har det blitt stoppet gjennom forhandlinger med miljøpartier. SV har gjort det før, vi har gjort det før – nå er det SV som har muligheten, mener Rotevatn.

– Da er det viktig å understreke at SV har valgt å ikke sitte i regjeringen. De har dermed ikke fått noe inn om dette i en regjeringsplattform. De har heller ikke gått inn for en samarbeidsavtale med regjeringen, der de kunne fått inn dette. Den muligheten SV har, det er statsbudsjettet, slår Venstre-nestlederen fast.

– Det er den enigheten de må få til med regjeringen, det er der de har makt til å stoppe denne utbyggingen. Det ville være rart om SV skulle sitte med vippemakt i Stortinget og nøye seg med at det skal handle om trygdeordninger og bevilgninger. Politikk er så mye mer enn det, ikke minst klimapolitikk. Så dette håper jeg at SV nå ordner. Det forventer jeg at de gjør, og jeg skal være den første til å gratulere SV når det er gjort, sier Rotevatn.

Fosen-dommen Gina Gylver er leder i Natur og Ungdom og har deltatt i flere store demonstrasjoner mot Wisting-feltet. (Terje Pedersen/NTB)

– En selvfølge

MDGs miljøpolitiske talsperson i Stortinget Une Bastholm mener det er en selvfølge at Wisting nå blir skrinlagt en gang for alle. SV bør ikke bare kreve at Wisting skal stoppes, de bør kreve mer enn det.

– Jeg har all mulig respekt for SV og de tøffe forhandlingene de sikkert har nå, men vår erfaring er at en kan få til mye ved å prioritere klima høyt. Å stoppe Wisting må være en selvfølge. Dette er et kontroversielt felt for flere enn miljøbevegelsen, med mye risiko også økonomisk. Wisting går på tvers av alle klimamål, og store deler av EU ønsker å forby olje fra Arktis. På Wisting skal en utvinne olje helt fram til 2058, lenge etter at kloden skal ha netto null utslipp og alle biler er elektriske, og det krever masse strøm fra land. Det sier seg selv at dette er omstridt langt inn i Arbeiderpartiet, mener Bastholm.

– SV burde si: «Wisting må ut. Og forøvrig, la oss snakke om resten av oljepolitikken». De bør sette stans i all ny leting som krav for å kunne gi støtte til statsbudsjettet, mener Bastholm, som kommer med en advarsel:

– SV bør ikke ta til takke med bare Wisting på klimaområdet. Det er nok lett for Ap og Sp å gi en slik seier. Det kan bli brukt som en avledningsmanøver for å fortsette resten av oljepolitikken som låser Norge til fossilalderen, sier den tidligere MDG-lederen.

– En ny kurs

Både Venstres Sveinung Rotevatn og Natur og Ungdoms Gina Gylver i Natur og Ungdom peker ellers på at denne høsten gir et spesielt godt momentum for å stoppe Wisting. Det er nå slaget står, mener de. 31. desember har Equinor frist til å levere plan for utbygging og drift for Wisting hvis de skal få skattefordelene som ble innført under pandemien i den såkalte oljeskattepakken.

– Skal du benytte deg av oljeskattepakken, må du ha levert prosjektene dine før nyttår. Det er derfor dette er satt på spissen nå. Da må SV bruke denne muligheten. Formelt henger ikke dette sammen med budsjettet, men reelt er det der muligheten ligge for å stoppe dette prosjektet, sier Rotevatn til Dagsavisen.

– Vi må ta alvoret innover oss nå. Vi må stoppe Wisting og få en ny kurs i norsk oljepolitikk. Hvis man vil være helt sikker på å få stoppet Wisting, så er det nå man må gjøre det, sier Gylver.

– Et sinnssykt prosjekt

Som de andre miljøorganisasjonene, som WWF, Greenpeace og Norges Naturvernforbund, så mener også Natur og Ungdom at Wisting må skrinlegges med umiddelbar virkning.

– Dette er jo et sinnssykt prosjekt i seg selv, i og med at det er lenger nord enn noensinne, det er et rent oljefelt, så det er ikke snakk om gass til Europa, det er et sårbart område og det foreligger ingen ferdig beredskapsplan, sier hun.

– Det er heller ingen plan for hva som skal skje hvis det kommer et oljeutslipp midt sjøfuglenes svømmetrekk, noe som kan være katastrofalt. Økonomien er også usikker, det blir et enormt tap for staten dersom verden skal nå klimamålene våre. Det er så mange usikkerhetsmomenter, mener hun.

– Flere partier skyver gjerne denne beslutningen foran seg, og sier: «Vi må vente til vi får alle de ferdige planene og søknaden fra Equinor». Vi er tydelige på at man ikke har nok kunnskap til å si ja, men at vi har nok kunnskap til å si nei. Vi må ha et føre-var-prinsipp når vi står midt i en klima- og naturkrise og FN sier det ikke er plass til mer olje og gass, skal vi nå klimamålene, sier Gylver.

– Helt avgjørende

Da SV satte seg til forhandlingsbordet med Ap og Sp mandag, ga begge parter overfor NTB uttrykk for at det kom til å bli tøffe forhandlinger. SVs forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes var tydelig på at SV ønsker et krafttak på klimaområdet:

– Det er helt avgjørende, sa Fylkesnes og trakk fram endringer i oljepolitikken.

SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken vil ikke si noe mer til Dagsavisen nå om hvorfor det er viktig for SV å stoppe planene om Wisting.

– Nå er vi i forhandlinger, skriver han i en tekstmelding til Dagsavisen. Men han står fortsatt ved det han sa til NRKs Politisk kvarter i forrige uke. Der understreket han at SV ønsker å stoppe Wisting, og at SV har hatt hell med seg før når de har trukket oljesaker inn i budsjettforhandlingene med regjeringen, både i fjor høst og i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett i vår.

– Vi har klart å få viktige gjennomslag for oljepolitikken vår. Vi sørget for at det ikke ble noen ny 26. konsesjonsrunde som er å tildele nye tillatelser i år, og vi fikk også sørget for å ta ut de tre oljeblokkene som ligger nær den sårbare iskant-sonen da den andre tildelingsrunden kom, sa han.

– Det å få endret norsk oljepolitikk radikalt og det å få stoppet Wisting-feltet, det er en viktig sak for oss. Vi kommer til å gjøre hva vi kan for å få stoppet denne utbyggingen. Vi har tenkt å få store gjennomslag i miljø- og klimapolitikken. Vi kommer til å slåss med nebb og klør mot den utbyggingen, varslet Haltbrekken.

Dette er Wisting:

I februar i år la Equinor fram en konsekvensutredning for utbygging og drift av Wisting-feltet, som ligger helt nord i Barentshavet, 310 kilometer nord for Hammerfest i Finnmark.

Wisting-feltet er oppkalt etter polfareren Oscar Wisting (1871-1936), en nær medarbeider av Roald Amundsen.

Wisting-funnet er ifølge Equinor av betydelig størrelse og inneholder i underkant av 500 millioner fat oljeekvivalenter. Forventede investeringer er på mellom 60 – 75 milliarder norske kroner.

Produksjonen skal etter planen starte i 2028, og feltet har en antatt levetid på 30 år.

Equinor mener både utbygging og drift vil få store positive virkninger både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Miljøorganisasjonene, som WWF Verdens naturfond, peker på at Wisting-feltet ligger bare et steinkast fra iskantsonen, og at oljeboring utgjøre «en enorm trussel for sårbare bestander av fisk, fugl og sjøpattedyr som allerede er hardt rammet av klimaendringer».

WWF og flere andre organisasjoner mener feltet vil bli «en klimabombe». Det er et nesten rent oljefelt og vil produsere olje fra 2028 til minst 2058–8 år etter at verden skal nå netto null utslipp.

Oljen på Wisting-feltet tilsvarer 200 millioner tonn CO₂ når den brennes. Det er fire ganger Norges årlige klimagassutslipp.

Det er ennå ikke tatt en beslutning i Stortinget om Wisting skal gjennomføres.

---