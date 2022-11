− 394 dager med pågående menneskerettsbrudd i Norge

TROMSØ (Dagsavisen): Det var under konferansen Agenda Nord-Norge at sametingspresidenten kom med kritikken av regjeringen.

− Dette menneskerettsbruddet er konstatert av en enstemmig høyesterettsdom der det ble slått fast at artikkel 27 i konvensjonen om sosiale og politiske rettigheter er brutt i Fosen-saken, sa Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund, NSR).

Staten må rydde opp

Fosen-saken er at det er bygget et av Nord-Europas største vindindustrianlegg midt i reinbeitearealet til to sørsamiske reindriftssiidaer.

Anlegget gjør det umulig å videreføre reindrifta i dette området, ifølge sametingspresidenten. Anlegget står der fremdeles 394 dager etter dommen ble avsagt.

− Når jeg blir møtt med at vi ikke er løsningsorientert og bare sier nei, vil jeg bare si at tillit er en helt avgjørende for å tenke rundt vanskelige konflikter. Når tilliten ikke er der, er det heller ikke mulig å få til gode og rettferdige løsninger. Dette er noe staten må rydde opp i, sier Muotka til Dagsavisen.

Dette er en håpløs og umulig oppgave. Er de vi som skal finne løsningen? — Silje Karine Muotka

Hun mener at vi nå ser et åpent menneskerettsbrudd i Norge, og at ingen ønsker å løse konflikten, ingen ønsker å beklage det og det mangler dialog.

− Nå ønsker de å forhandle i en situasjon der våre grunnleggende rettigheter ikke blir respektert. Dette er en håpløs og umulig oppgave. Er de vi som skal finne løsningen? Vi har ikke myndighet, vi har ikke økonomi. Det eneste vi har er at vi står opp for at vi har et grunnleggende prinsipp om at vi lever i en rettsstat og at menneskerettigheter respekteres i dette landet på samme måte som det gjøres andre steder, sier hun.

Sier ikke bare nei

Nå planlegges det fire nye vindkraftparker i Finnmark som har ført til en dyp konflikt mellom reindriftsnæringen og kommunene som ønsker å bygge. I Politisk kvarter på NRK i dag uttalte ordfører i Lebesby, Sigurd Rafaelsen (AP):

− Vi er landets åttende største kommune i areal og vi har gode muligheter til å sette av noe av dette til vindkraft. Vi har erfaring med vindkraft fra før og i det området har vi hatt vekst i antall rein etter at vindparken kom. I 1950 var det 3.000 rein i kommunen og i dag er det 18.000 rein. Det er mulig i finne en sameksistens hvor du finner de gode prosjekter i områder som er mindre viktig for andre brukere, sa Rafaelsen.

At det er mulig med sameksistens mellom vindkraft og reindrift avvises av reindriftsnæringen. Sametingspresidenten setter sin lit til at et nytt konsultasjonssystem fungere bedre, og at når saken blir på nytt sendt på høring at reindriftsnæringen blir hørt.

− Vår interesse er selvfølgelig å ivareta det at vi har beitearealer for framtiden og at både reindriftsnæringen og annen samisk rettighetsbasert beitebruk, naturbruk og høsting kan videreføres, styrkes og utvikles. Det innebærer at vi må være involvert i prosessene og at dette er bakgrunnen for at vi ikke ønsker utbygging med mindre vi selv gir samtykke til prosjekter på fritt og informert grunnlag. Det er ikke sånn at Sametinget er negativ og sier nei til alt, men vi hever et varselflagg om at her må det vises aktsomhet og vi må gjøre en bedre jobb. Vi sier nei når det er gode grunner til å si nei, sier Muotka.

Verkebyll

Muotka mener at Fosen-saken er en verkebyll og at det ikke er Sametinget som har skapt denne situasjonen.

− Det er umulig å tro på løfter eller forsikring om dialog, når regjeringen i håndteringen av denne verkebyllen av en sak viser oss at intensjonen deres er å finne et minste minimum for å kunne videreføre menneskerettsbruddet, sier sametingspresidenten.

