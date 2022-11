I Danmark går det bra, i Norge går det dårlig

Mens Socialdemokratiets leder Mette Frederiksen på tirsdagens valgnatt fornøyd kunne notere seg et godt valgresultat med 27, 6 prosent av stemmene, går det dårligere enn noensinne for søsterpartiet i Norge.

På siste meningsmåling for NRK fikk Arbeiderpartiet igjen bare 18, 2 prosent. Det ble partiets dårligste resultat noensinne, og den fjerde målingen på rad der Ap ligger under 20 prosent. De to partiene er ellers like, samarbeider tett og holder til i hvert sitt ganske like skandinaviske land. Men hvorfor går det så bra med det ene partiet og så dårlig med det andre?

Arne-kampanjen

Kjersti Stenseng har nettopp kommet tilbake fra Danmark etter å ha fulgt valget der, og som Aps partisekretær blir det hun som er den organisatoriske sjefen for de dårlige tider.

Under stortingsvalget i fjor fikk Ap et nesten like godt resultat som Socialdemokratiet i Danmark, 26, 3 prosent, og sammen med Sp, SV, Rødt og MDG fikk de rødgrønne hele 100 av 169 mandater i Stortinget. Hun understreker at det norske Ap har et nært og godt samarbeid med sitt danske søsterparti og at de har mye til felles og mye å lære av hverandre.

– Vi var absolutt inspirert av den danske «Arne-kampanjen» i 2019 da vi gjennomførte vår valgkampanje før stortingsvalget i 2021, sier Stenseng og viser til det nå så berømte slagordet «Nå er det vanlige folks tur». I Danmark tok man utgangspunkt i den danske bryggeriarbeideren Arne Juhl, som ble en slags sosialdemokratisk gallionsfigur, og viste blant annet til hva Arne kunne få av pensjon hvis man stemte på Socialdemokratiet. «Nu er det Arnes tur», lovte Mette Frederiksen i 2019. Det ble hennes store gjennombrudd som statsminister, og nå har hun altså greid å styre Danmark gjennom pandemi og krise til gjenvalg.

Likt og ulikt

Dagsavisen spør Stenseng hvorfor det går så dårlig med Ap i Norge, selv om de to søsterpartiene ellers har så mye felles.

– Det politiske landskapet i Norge og Danmark er jo veldig ulikt, selv om det er likheter også, sier Stenseng, og legger til at selv om mange av de politiske debattene ligner hverandre i de to nabolandene, så er dansk politikk annerledes med sine 14 partier og en sperregrense på bare to prosent.

– Det danske politiske landskapet på høyresiden har blitt veldig fragmentert, med to nye partier som begge er store. Mette har fått styre veldig lenge og har oppnådd mye tillit og oppslutning rundt sin styring gjennom pandemien. Hun har stått for trygg styring i en krise der svaret var å bruke mye penger, sier Stenseng til Dagsavisen.

– Her i Norge har vi styrt i ett år. Vi står midt i en økonomisk krise som rammer folk hardt, og hvor svaret er å bruke mindre penger for å unngå høyere rente enn nødvendig. Vi må stramme inn og prioritere knallhardt. Folk opplever dette veldig på kroppen, sier partisekretæren som forklaring på Aps stadig synkende oppslutning, og legger til:

– Vårt fokus nå er ikke dårlige meningsmålinger, men å få folk trygt gjennom en krigs- og krisetid.

– Men også i Danmark er det krise- og innstrammingstid nå?

– Absolutt. Men Mette har styrt lenge og har hatt mye fokus på å være en trygg og solid leder gjennom pandemien. Det tror jeg hun fortsatt får tillit for, sier Stenseng.

De nære ting

Aps partisekretær legger til at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet også har tjent på at de har vært flinke til å få valgkampen til å handle om klassiske, sosialdemokratiske velferdssaker.

– De har snakket om helse og pensjon og de viktige, nære tingene for folk. Energikrisen og energidebatten foregår også i Danmark, men de har likevel i stor grad fått valgkampen til å handle om sosialdemokratiske kjernesaker. I tillegg har den blå blokken i Danmark blitt fragmentert og kanskje også utydelig, særlig etter at Lars Løkke Rasmussen kom på banen med sitt nye sentrumsparti Moderaterne, sier Stenseng, som tror Frederiksen også har tjent på at hun har tatt til orde for et bredere samarbeid med sentrum.

– Høy og mørk

Sentrum-venstre-tankesmien Agendas leder Trygve Svensson er enig i flere av Stensengs forklaringer på hvorfor det danske Socialdemokratiet har gjort det så bra i dette valget, som at partiet i 2019-valget kom med sin reorientering og «Nu er det Arnes tur»-kampanjen.

I tillegg var Frederiksen tydelig på tre kjernesaker: Klima, velferd og en streng innvandringspolitikk. Slik gjenvant partiet de sosialdemokratiske kjernetroppenes tillit med å fokusere på velgere i vanlige jobber i kjøttindustri og butikk.

– Altså «vanlige folk», som vi kaller det i Norge, sier Svensson.

– Frederiksen ble veldig høy og mørk i serierstalen sin på valgnatten, da hun sa: «Vi er Danmarks eneste folkeparti», sier Svensson, som også tror Frederiksen tjente på at hun i inngangen til årets valgkamp inviterte til samarbeid over blokkgrensen, og at hun snakket om både by og land.

– Dette ble det beste sosialdemokratiske valget i Danmark på 20 år, sier han til Dagsavisen.

Valg er alvor

Svenssons utgangspunkt for å sammenligne de to sosialdemokratiske partiene i Norge og Danmark er at den rødgrønne politiske bevegelsen står sterkere i Norge enn noensinne, på tross av begredelige meningsmålinger for Ap og et turbulent første regjeringsår.

– Når det er valg, er det alvor. Meningsmålinger er noe annet. I 2001 ble Ap en gang målt så lavt som 12 prosent, mens Frp har vært målt over 30 prosent, altså omtrent der Høyre ligger nå. Men når det kommer til faktiske valg, har Ap blitt største parti ved alle valg i Norge siden 1930-tallet. Det vil, si at vi har en stor gruppe mennesker i Norge med en sosialdemokratisk innstilling, mener Svensson.

– Men når vanlige folk blir rammet av høye strømpriser og dyrere mat i butikkene, blir livet vanskeligere. Da sier man ifra. En måte å si fra på, er gjennom meningsmålinger. Det er ikke overraskende, sier han.

– Rødgrønn storhetstid

Svensson mener også at de siden de rødgrønne regjeringspartiene gjør det så dårlig på meningsmålingene, så overser man hvor sterkt den rødgrønne politiske bevegelsen faktisk står i Norge akkurat nå.

– Den politiske realiteten er at de rødgrønne styrer nesten alle kommuner, alle de store byene, alle regionene bortsett fra en, i tillegg til at de i 2021 fikk 100 mandater i Stortinget. Samtidig lever vi i krisetider, og da blir det mer fokus på dårlige saker og kritikk. Men vi lever egentlig i en rødgrønn storhetstid, hevder Svensson.

