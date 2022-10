El-avfallet hoper seg opp etter at Power flyttet: – Folk vil ikke forstå

Skrale kjøleskap, utrangerte oppvaskmaskiner og ødelagte mikrobølgeovner er blant tingene du kan finne stablet opp utenfor inngangspartiet til Drotningsvik senter i Bergen.

Tidligere var dette området et returpunkt for Power-butikken i senteret, der folk kunne levere elavfallet sitt. Men da butikken flyttet ut 1. oktober, forsvant også muligheten for å sette fra seg søppelet.

Vokser og vokser

Det har imidlertid ikke alle fått med seg.

– Eller, de har fått det med seg, men vil ikke forstå, sier senterleder Kenneth Gildernes til Dagsavisen.

For i fire uker har haugen med elektriske artikler bare blitt større og større. Ingen fjernet berget, siden det tross alt ikke lenger var et returpunkt noen hadde ansvar for. Men til slutt fikk Gildernes nok og laget til to store skiltbukker med et budskap som ikke kan misforstås:

Med store bokstaver gjøres det klart at elavfall er uønsket. (Birthe Steen Hansen)

Det hjalp lite.

– Skiltene som står der er ikke så vanskelige å forstå, men avfallet fortsetter å komme, spesielt sent på kvelden eller natten. Du skulle bare sett den aktiviteten vi ser på overvåkingskameraet vårt dagen etterpå, forteller Gildernes.

Han tror forsøplingen også kan forklares med gamle vaner.

– Ja, de er vonde å vende. Og det er gjerne også slik at når noen først har kastet noe et sted, så tror andre at det er greit. Folk kaster også de merkeligste ting, jeg har sett at noen gamle kontorstoler har dukket opp, og jeg er usikker på hva det har med elavfall å gjøre.

Et kjent problem

Ifølge kommunikasjonssjef i Power, Monica Iren Fasting, er ikke fenomenet ukjent for dem.

– Vi har opplevd at kundene har fortsatt å levere avfall etter at vi har flyttet tidligere, men stort sett er folk flinke til å levere det riktig, skriver Fasting i en SMS til Dagsavisen.

Hun kommer med en bønn til alle med gamle og ødelagte el-varer.

– Power har altså flyttet ut av lokalene i Drotningsvik senter, og med det forsvant også vår avfallsstasjon. Dette ser det ut til at mange ikke har fått med seg, og vår klare oppfordring er å leverer dette til godkjent returpunkt.

Senterleder Kenneth Gildernes vil helst slippe å betale for å rydde opp etter andre. (Privat)

Punger ut

Gildernes har nå hyret inn et gjenvinningsselskap som skal hente søppelet i helgen.

– Det koster oss en god del penger. Men forhåpentlig vil en ryddig plass gjøre at folk slutter med denne forsøplingen på privat eiendom. Hvis ikke vil vi begynne å gå veldig nøye gjennom overvåkingsvideoene våre, notere oss bilnumre og ta kontakt med eierne. Om de ikke henter avfallet sitt, vanker det politianmeldelse. Det pleier å virke, sier han oppgitt.

