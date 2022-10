DNA-tester bein for å sammenligne med savnede personer

– Beinet skal sendes til DNA-analyse, for så å se om det gir treff på gamle savnetsaker, sier politiadvokat Eli Andrea Skaar ved Vest politidistrikt til Dagsavisen.

Fra før har rettsmedisiner Inge Morild uttalt til politiet at beinfunnet sannsynligvis stammer fra et menneske. Trolig var det et lårbein som ble oppdaget under rengjøringen av en kum på Solheim gravplass onsdag ettermiddag.

Svar om et par uker

– Vi har to hovedhypoteser; enten har beinet havnet der naturlig, eller så er det plassert der. Slik saken står nå er begge hypotesene like sannsynlige. Hva vi gjør videre er veldig avhengig av hva DNA-analysen gir oss. Resultatet av den vil være klart om et par uker.

Flere uløste savnetsaker kan være aktuelle å se funnet opp mot. Men leder for Bergen sentrum politistasjon, Lars Morten Lothe, minner om hvor funnet ble gjort.

– Vi skal ikke glemme at dette er en kirkegård og at beinrester kan forflytte seg under jorden, uttalte han til Dagsavisen torsdag.

Ukjent alder

Torsdag og fredag var krimteknikere på gravplassen for å undersøke kummen.

– De sjekker blant annet rørene inn til kummen og hvordan jordsmonnet er, sier Skaar.

Det er uvisst når kummen var åpnet sist. Beinet har også vært vanskelig å datere.

– Det kan være opp til 10–15 år, eller eldre, sier Skaar.

