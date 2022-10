Vil flytte Nylund-elever til brakker på Midjord

Nylund skole har lenge vært overfylt, men administrasjonen i Stavanger kommune har av økonomiske grunner ønsket å vente med midlertidige løsninger til den nye Lervig skole står ferdig, etter planen høsten 2024. Etter politiske innspill foreslår nå kommunaldirektøren og skolesjefen likevel at det settes opp brakker, såkalt midlertidig modulbygg, på Midjord. Skolen har allerede fire klasserom til elever på tredje trinn i Broddhuset.

Skolen vurderer at det er mest aktuelt å ha elever på andre eller fjerde trinn på Midjord, sammen med tredje trinn, som allerede er i Broddhuset. Da kan elevene ha SFO på Midjord, og løsningen vil avlaste SFO-en i hovedbygget.

Utvalg for oppvekst og utdanning (UOU) ba 29. september kommunedirektøren om å legge fram forslag til midlertidige tilleggslokaler. Nå legges et forslag om modulbygg på Midjord fram for formannskapet, som avgjør saken torsdag 3. desember.

– Ser behovet

– Jeg er glad for at politikerne er løsningsorienterte og ser behovet. Nylund er bygd som en tre parallellers skole, nå er det fem. Befolkningsveksten har skjedd raskere enn beregnet, og byggingen av Lervig skole har tatt lengre tid enn planlagt. Den står forhåpentlig ferdig høsten 2024, sier nyvalgt FAU-leder Otto Alsaker Prestmo til RA.

Nylund har de siste to årene har fått henholdsvis 103 og 99 nye elever i første trinn, og har derfor opprettet fem klasser. Skoleadministrasjonen forventer at det også kan bli behov for å opprette fem klasser på første trinn hvert skoleår fram til Lervig skole står klar. Løsningen forutsetter at trinn som i dag har rundt 100 elever fordelt på fem klasser blir slått sammen til fire klasser, melder kommunedirektøren. Prisen for leie av modulbygg i to år er anstått til rundt 6 millioner kroner, inkludert moms, men det advares mot mulig prisøkning.

Brakketomten med Broddhuset i bakgrunnen. (Stein Roger Fossmo)

– For oss er det viktig å snu alle steiner om Nylund skole. Nå skal vi i SV vurdere kommunedirektørens innstilling, også i samarbeid med de andre partiene i flertallet. Jeg registrerer at det er en høy pris for å opprette modulbygg på Midjord. Det er noe vi må ta med i vurderingen. I utgangspunktet har kommunedirektøren ment at situasjonen løses best innenfor eksisterende bygninger, sier Eirik Faret Sakariassen, SVs gruppeleder og leder av UOU.

– Må på plass raskt

Fra mindretallet er signalet foreløpig langt klarere.

– Det som er viktig for oss i Høyre er at behovet som Nylund skole har meldt fra om blir etterkommet, en løsning må på plass raskt. Dette er også spilt inn med bred politisk forankring, sier gruppeleder Sissel Knutsen Hegdal til RA.

Hun understreker at hun ikke ennå har gått inn i detaljene i de ferske dokumentene.

– Modulbygg er fine bygninger med bra kvalitet, og vil nok fungere godt til Lervig skole står ferdig. Modulbygg fungerte i alle fall godt på Gosen skole, som jeg selv har erfaring fra etter mange foreldremøter da mine barn gikk der, sier Hegdal.

Modulbygget vil etter planen få to etasjer med to klasserom per etasje, sammen med arbeidsrom for seks lærere, heis, garderober, teknisk rom og lager. I tidligere befaringer er området mellom hovedbanen og bydelssenteret pekt ut som tomt.