Beinrester funnet i kum ved gravplass i Bergen

Onsdag ettermiddag skulle driftspersonell rengjøre en kum på gravplassen, da de gjorde en sjokkartet oppdagelse.

– En medarbeider ringte meg og fortalte at de hadde funnet beinrester. Jeg ba dem ringe politiet, sier daglig leder for Gravplassmyndigheten i Bergen, Anne Bjordal Jønsson til Dagsavisen.

Uviss årsak

En patrulje dro ut til gravplassen like etter og fikk sikret beinet.

– Vi vet foreløpig ikke hvilken type bein dette er, og hvor det stammer fra. Men vi skal ikke glemme at dette er en kirkegård og at beinrester kan forflytte seg under jorden, sier leder for Bergen sentrum politistasjon, Lars Morten Lothe.

Men ifølge Jønsson er det ikke vanlig.

– Nei. Bein skal ikke komme seg inn i en kum, sier hun.

Skal analyseres

Hvilke bunnforhold det er i kummen har ikke politiet avklart ennå. Heller ikke når den ble rengjort sist.

Beinet er nå til analyse for å avgjøre om det stammer fra menneske eller dyr.

