Kokte over da han strøk på fagprøven - truet sensor

Nå er bergenseren dømt for trusler mot offentlig tjenestemann.

Sommeren 2021 hadde den da 19 år gamle mannen fullført det meste av utdanningen sin i et anleggsfag. Det eneste som gjensto var fagprøven. Gjennom en hel uke gjennomførte mannen ulike praktiske oppgaver, før endelig sensur skulle falle etter en teoretisk runde fredagen.

Sensoren ble imidlertid ikke overbevist om mannens teoretiske kunnskaper, og ga ham strykkarakter. Da kokte det fullstendig over for ungdommen.

Har du tips til saker i Bergens-området? Send en e-post til bergen@dagsavisen.no

«Pass deg»

Han ba om å få sensoren på tomannshånd for å diskutere utfallet. Da de to kom utenfor anleggsområdet, la mannen armen rundt sensorens skuldre og pekte hissig mot et merke på genseren sin. Overfor sensoren hevdet han at merket tilhørte en MC-klubb og at han måtte passe seg.

Snart kom en kollega av sensoren for å gripe inn i den tilspissede situasjonen, men anleggseleven var fortsatt forbannet. Om neste fagprøvekandidat fikk bestått, ville han slå ned sensoren, uttalte han, før han ble kastet bort fra stedet.

[ Løslater mann etter øksevold mot tenåring ]

– Frustrert

Saken ble senere politianmeldt og forrige uke møtte den tidligere eleven i Hordaland tingrett. Der erkjente han ingen straffskyld.

Han forklarte at han hadde følt en rar holdning fra sensoren under hele fagprøveuken, og mente det hadde sammenheng med en arbeidskonflikt på jobben hans. Selv følte han at prøven gikk bra, og da strykkarakteren kom, ble han frustrert og lei seg. At det skulle ha ført til trusler, benektet han.

Men retten trodde på sensoren, og dømte 21-åringen til 21 dagers betinget fengsel, i tillegg til 1500 kroner i saksomkostninger.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen