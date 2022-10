Slik ble «den største solformørkelsen på syv år»

Kirkenes skulle være en av de beste stedene å oppholde seg under tirsdagens solformørkelse.

På forhånd var det varslet at man tirsdag i 11-13-tiden kunne se den største solformørkelsen på fastlands-Norge siden 2015. Aller best kunne du se den helt nord i landet, opplyste informatikkprofessor Steinar Thorvaldsen ved Universitetet i Tromsø til NTB.

– Solformørkelse kan helt enkelt forklares ved at månen skygger for sola. Månen glir inn mellom jorda og sola, noe som skaper en delvis solformørkelse her i landet.

Ved 12-tiden var det blitt mørkt i Kirkenes. Selv med variert skydekke var det fullt mulig å se hvordan sola ble dekket av månen, selv om det ikke anbefales å kikke opp med noe annet enn solformørkelsesbriller.

Delvis solformørkelse

Denne solformørkelsen får betegnelsen delvis solformørkelse. I Vardø var 64 prosent av sola dekket av månen, mens sola i Oslo bare var 39 prosent dekket. Formørkelsen er større jo lenger nord og øst i Norge du befinner seg.

Begivenheten kan ikke sees fra Longyearbyen på Svalbard grunnet for lav sol. I 2015 valfartet folk fra hele verden til Svalbard for å få med seg den totale solformørkelsen.

Frigjøringsdagen

Neste gang vi kan se en delvis solformørkelse i Norge, er 29. mars 2025. Sist vi kunne observere en total formørkelse her, var sommeren 1954.

I 2061 kommer neste mulighet til å se en total formørkelse, men da kun fra Svalbard. Den neste som er synlig fra Fastlands-Norge, kommer ikke før i 2097, og den vil være synlig fra helt nord i Finnmark, samt Svalbard.

– Ønsker du likevel å se en total solformørkelse, kan du ta turen til USA, rundt 8. april 2024. Der er det store muligheter for å få med seg solformørkelsen, som vil skje på tvers av landet, sier solforsker Pål Brekke. Formørkede skyer henger over naboen i øst.

Solformørkelse falt også på frigjøringsdagen, dagen da russiske styrker frigjorde Kirkenes fra nazistene i 1944. Den ble ikke markert i år.

