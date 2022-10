Fengsler russer etter dronefilming

Torsdag i forrige uke ble en russisk mann pågrepet i Ullensvang etter å ha flydd drone i området. Blant annet hadde han fotografert naturen i området, og hevdet han var i Norge som turist. Ettersom sanksjonslovene forbyr russiske statsborgere å fly drone i Norge, ble han pågrepet og i helgen fremstilt for varetektsfengsling i Hordaland tingrett.

Retten ville imidlertid løslate mannen, blant annet fordi ingen av bildene han hadde tatt viste kritisk infrastruktur. Dommeren stilte seg tvilende til at russeren senere vil kunne dømmes til en straff på mer enn seks måneders fengsel, noe som er et vilkår for varetektsfengsling.

[ Løslater mann etter øksevold mot tenåring ]

Snudde saken

Men påtalemyndigheten anket saken til Gulating lagmannsrett, som tirsdag omgjorde løslatelsen.

«Lagmannsretten er ikke enig i tingrettens vurdering om at “brudd på et generelt forbud mot droneflyging i utgangspunktet kunne anses som en form for formalovertredelse, som normalt medfører bøter eller en kortere betinget bøtestraff”» heter det i kjennelsen.

Retten la heller ikke vekt på at mannens forklaring om at han ikke visste at droneflyging var forbudt i Norge, og mente informasjon om forbudet var lett tilgjengelig, selv om den ikke var oversatt til russisk.

Har du tips om saker i Bergens-området? Send en e-post til bergen@dagsavisen.no

Fluktfare

Av frykt for at mannen kunne rømme tilbake til Russland, som ikke utleverer egne borgere til Norge, ble russeren fengslet frem til 18. november.

«Lagmannsretten mener at forholdet siktede med skjellig grunn kan mistenkes for, er relativt alvorlig selv om siktede ikke har filmet militærinstallasjoner, kritisk infrastruktur og så videre.» skriver retten videre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen