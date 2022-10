Det sorte fåret

– Jeg har tenkt: Skyld på meg, heller. Ta meg. Jeg tåler det. Jeg kan være syndebukken.

Artist Torine Michelle Jensen Bjåland (23) retter seg opp i sofaen i musikkstudioet på Grønland i Oslo. Hun gråt for bare noen minutter siden, men nå har stemmen blitt hardere igjen. Det er som om et mot og et sinne har bygd seg opp i henne, når hun tenker på barndomsvenninnen fra det kristne miljøet i Arendal, som ble kastet ut av menigheten for å ha ligget med kjæresten sin.

Og hvor brennende urettferdig hun syntes det var.

– Jeg har måttet forholde meg til så mange regler: Hva du skal mene, hva du skal ha på deg, hva du skal tenke – fordi man lever etter tankegangen «Gud ser alt».

Bjåland vokste opp i Arendal, og var med i et kristent miljø. Kirken var hennes fritidsklubb.

– Andre ungdommer hadde det gøy, jeg tjente gud i kirken.

Bjåland har snakket mye om fortiden de siste ukene. Familien, som omtrent er de eneste som støtter henne etter at hun brøt med sitt tidligere miljø, har gått med på at hun forteller historiene fra barndommen i forbindelse med slippet av EP-en «Unholy».

– Det er ingen som støtter meg mer enn familien min. Det er likevel vanskelig når folk som står meg nær, oppriktig tror at jeg kommer til helvete.

«Dette er begravelsen til den personen jeg pleide å være», har Torine sagt om sin første EP «Unholy». (Alvin Santos)

Syndet med Idol

Å skrive EP-en har vært «som billige psykologtimer», ifølge artisten, som blant annet har laget en låt til ekskjæresten som sa at hun kom til helvete:

My ex told me, I’m unholy

Wishing that I’m going to hell

Oh, it’s ironic, he’s so toxic

Guess I’m gonna see him in hell

Bjåland ble først kjent for folk da hun kom til finalerundene i Idol som 16-åring. Nå gir hun ut musikk under artistnavnet Torine. Hun har blitt avspilt over 200 millioner ganger med låter som «Cliche» og «All my Friends», og har vært med på to av Alan Walker sine låter.

Idol-deltakelsen som 16-åring var ikke bare et stort steg for musikk-karrieren, men også det første store steget vekk fra menigheten.

– Det ble ikke tatt godt imot. Flere samlet seg og ba om at jeg skulle ryke ut.

– Hvem ba de det om? Idol?

– Nei. Gud. De ba til gud om at jeg skulle ryke ut!

Hun ler høyt. Å se tilbake på sin tidligere normal, er merkelig, fordi hun var så overbevist over noe hun ikke lenger tror på.

– Jeg husker første gang jeg skjønte at ikke alle trodde på Jesus. På kino med noen venner da jeg var barn. Jeg ble veldig bekymret for dem, ba for dem. Var redd de skulle komme til helvete. Jeg sa det til dem også, stakkars. De ble jo livredde.

Etter Idol flyttet hun hjemmefra, og brøt kontakt.

– Betyr det at du ikke er troende i dag?

Hun ser ut i rommet, tenker.

– Min relasjon til menneskene og reglene i kirken har endret seg. Mitt forhold til gud har på mange måter ikke gjort det. Gud er bare kjærlighet, han er ikke en sint mann som mener homofile ikke kan gifte seg.

– Men jeg tror ikke på religionens regler og tankesett. Det tror jeg er menneskeskapt.

«Jeg ber fortsatt hver dag, men jeg vet ikke til hvem eller hva, og jeg har sikkert blitt alt det familien min ønsket at jeg ikke skulle være», sier Torine i en instagram-film. (Alvin Santos)

Drittlei

Å så tydelig ta avstand fra et miljø og en tro hun var så knyttet til i oppveksten, har vært tøft. Selv tenkte hun at det ikke kom til å bli et problem.

– Jeg har alltid fått høre: «Gud elsker deg uansett», «vær grei med andre». Jeg trodde det skulle gå fint.

Stemmen brister.

– Men jeg mistet nesten alle vennene mine. De menneskene jeg trodde jeg hadde i ryggen, hadde jeg ikke.

Da hun droppet ut av skolen, fikk mange sjokk. Hun, som var så pliktoppfyllende, tok plutselig en helt annen vei. Nå lever hun et liv hvor hun eksperimenterer med hva hun kan være, og hvordan hun kan utfolde seg.

– Jeg har måttet forholde meg til så mange regler: Hva du skal mene, ha på deg – fordi man lever etter tankegangen «Gud ser alt». Derfor har det blitt viktig for meg å «pushe» grenser. Spesielt som jente. Det stilles så mange krav til oss. Og jeg er drittlei.

Bjåland forteller at hun som ung ble bedt om å dekke seg til mye.

– Det har vært veldig ubehagelig å bli seksualisert som barn. Voksne menn var veldig opptatt av hvordan jeg kledde meg. Jeg husker for eksempel da la ut en video da jeg var 14 år, av at jeg og en venninne badet i snøen.

Flere slettet henne som venn fra Facebook. Det viste seg at de ikke likte filmen hun hadde lagt ut.

– Jeg fikk beskjed om jeg var en for stor fristelse i livet deres.

Hun tørker en tåre.

– Så ja. Det har blitt viktig for meg å være naken hvis jeg vil det. Jeg har fått en «fuck-you» holdning som jeg sikkert kommer til å vokse av meg. Men nå har jeg behov for å uttrykke den.

Å være så åpen som hun er nå, koster. Men håper at andre som er i et miljø de ikke føler seg hjemme i, tør å ta tak i det.

– Hvis noe føles galt, er det som regel en grunn til det. Stol på deg selv. Hvis jeg kan klare det, kan du klare det.

