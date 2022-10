Lederen av kommisjonen gikk mot gjenåpning: Hva sier hun i dag?

18. februar i fjor ble det klart at Baneheia-dømte Viggo Kristiansen skulle få prøve saken sin på nytt. To av Gjenopptakelseskommisjonens fem medlemmer som hadde vurdert saken, gikk mot gjenåpning.

Siv Hallgren, avtroppende leder av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, var del av mindretallet, som mente at verken DNA-beviset eller mobiltelefonbeviset var vesentlig endret etter at saken ble behandlet i lagmannsretten i 2002.

Flertallet mente derimot at det samlet sett «er en rimelig mulighet for at Kristiansen ville ha blitt frifunnet om lagmannsretten hadde vært kjent med de nye bevisene som nå foreligger».

Avgjørelsen førte til at Oslo statsadvokatembeter begynte å etterforske saken på nytt. De sendte sin innstilling til Riksadvokaten 2. september.

Nå har Riksadvokaten gjennomgått saken og konklusjonen er klar: Viggo Kristiansen må frifinnes for drapene og voldtektene i Baneheia i 2000.

– Riktig å gjenåpne saken

Dagsavisen har kontaktet Siv Hallgren for å høre hva hun sier i dag. Hallgren er på ferie, men har svart på noen av spørsmålene.

– Hva sier du til Riksadvokatens konklusjon?

– Avgjørelsen og redegjørelsen var sterk og klar, og det viser at det var riktig å gjenåpne saken. Nå er det tatt til orde for at saken må gjennomgås på alle plan og stadier. Og det tror jeg er helt riktig.

– Og da bør også Gjenopptakelseskommisjonens arbeid granskes?

– Det er helt naturlig at man gjør det, og det er klart at vi skal bidra. Alle må se på hva vi kan lære av denne saken.

– Du var del av mindretallet i kommisjonen som ikke ville gjenåpne saken, hva tenker du om det i dag?

– Det har jeg ikke noen tanker om. Det som er viktig er at saken ble gjenåpnet, og den avgjørelsen vi tok, taler for seg. Jeg har ikke noen kommentar ut over det.

– Men du må vel ha gjort deg noen tanker om det, at du ikke gikk inn for gjenåpning?

– Avgjørelsen vi tok er skrevet og ferdig. Loven sier at det er et flertallet i kommisjonen som bestemmer om det blir gjenåpning.

[ Hege Ulstein: Det styggeste justismordet i norsk historie ]

Vil ikke kommentere

– Kan du forklare hvorfor du gikk mot gjenåpning?

– Nei, det vil jeg ikke kommentere.

– Du har fått ny jobb og slutter som leder i Gjenopptakelseskommisjonen. Har det noe med Baneheia-saken å gjøre?

– Nei, det har ikke noe med saken å gjøre. Mitt åremål som ikke kan forlenges, går ut i mars 2024, så min jobb i kommisjonen ville ikke vart lenge.

– Det er rettet mye kritikk mot kommisjonens arbeid i denne saken. Blant annet at arbeidet har tatt altfor lang tid. Vil du i dag beklage noe når det gjelder Gjenopptakelseskommisjonens arbeid med denne saken?

– Det har vært et omfattende arbeid. At det tok tid, har flere årsaker. Blant annet at det brøt ut en pandemi og at vi måtte ha møter på Teams.

Dagsavisen har vist til at det har kommet hard kritikk av kommisjonens arbeid når det gjelder å utforske DNA-sporet. Kritikerne mener dette sporet ikke ble undersøkt grundig nok da saken ble begjært gjenåpnet og at det heller ikke ble gjort nok for å finne ut av om det var bevis for at to gjerningsmenn sto bak drapene.

Mindretallet i kommisjonen la altså til grunn at verken DNA-beviset eller mobiltelefonbeviset var vesentlig endret etter at saken ble behandlet i lagmannsretten i 2002 og mente også at det ikke hadde kommet fram «noe avgjørende nytt knyttet til Andersens forklaring som svekker bevisbildet mot Kristiansen».

Dagsavisen har spurt Hallgren om hvordan de kunne komme fram til en slik konklusjon i lys av det Riksadvokaten har sagt i dag.

Hallgren har skrevet tilbake at hun ikke ønsker å kommentere verken Gjenopptakelseskommisjonens eller Riksadvokatens avgjørelse – og at det er umulig for henne å svare på konkret kritikk siden hun er på ferie.

[ – Viggo Kristiansen hadde aldri blitt frifunnet om det ikke hadde vært for noen ildsjeler ]

Sterk beklagelse

På fredagens pressekonferanse beklaget riksadvokat Jørn Sigurd Maurud på det sterkeste overfor Viggo Kristiansen.

– Denne saken er dypt tragisk for Kristiansen og hele rettsstaten. Jeg vil derfor på vegne av hele påtalemyndigheten beklage den urett som er begått mot ham og hans nærmeste.

Riksadvokatens avgjørelse om Baneheia-saken Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud offentliggjorde fredag påtalemyndighetens avgjørelse i Baneheia-saken mot Viggo Kristiansen. (Gorm Kallestad/NTB)

Han kom også med en sterk beklagelse til de etterlatte og pårørende til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen, som ble drept i Baneheia.

– Denne beslutningen etterlater noen spørsmål som både de og mange andre ønsker svar på. Vi har en oppgave foran oss i å vurdere hvordan vi kan og skal håndtere Baneheia-saken videre. Vi må finne ut hva som gikk galt, og hvordan vi kan forhindre at noe slikt skjer på nytt, sa riksadvokaten.

[ Kristiansens advokat: – Jeg stoler ikke på noen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen