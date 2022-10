Disse damene jobber på Stavangers mest flerkulturelle kafé

– Som utlending kan det være vanskelig å få seg jobb i Norge, derfor hjelper det veldig at vi kan komme hit å bli bedre i norsk og få viktig arbeidserfaring, sier de to kvinnene Dagmara Kalinowska og Eman Alasfari til RA.

De kommer fra henholdsvis Polen og Syria, og er blant innvandrerkvinnene som er med på å drive nye Frænd kafé. Tidligere har de fått kjenne på vanskelighetene med å komme til et nytt land og klare å komme seg ut i arbeid, her har de derimot fått muligheten til nettopp det.

– Her lærer vi masse, samtidig som vi får oss gode venner. Det er veldig sosialt og vi får all den hjelpen vi trenger. Dessuten er det en veldig god atmosfære her, som gjør at vi trives veldig godt, sier Dagmara.

– Hovedmålet er å få flerkulturelle kvinner ut i arbeid

Det er den frivillige organisasjonen KIA Velferd (Kristent interkulturelt arbeid) og Stavanger kvinnesenter som står bak dette prosjektet. Stavanger kvinnesenter består av innvandrerkvinner og jobber med catering, mens KIA holder på med norskopplæring.

I over ett år har Linn Håland, daglig leder i Stavanger kvinnesenter, hatt en drøm om å starte en kafé. Dette visste daglig leder i KIA velferd Stavanger, Ruth Marie Salte Keyes og da det dukket opp ledige lokaler ble de sammen enige om å hjøre nettopp det - starte en kafé. Og med hjelp av midler fra blant annet NAV og kommunen ble Frænd kafé en realitet.

– Vi så at elevene hos oss trengte mer praksis for å lettere lære seg norsk. Dette var derfor en ypperlig anledning til å gjøre nettopp det, samtidig som de får arbeidstrening hver dag som en del av opplæringen vi holder på med, sier Ruth Marie Salte Keyes.

Og ambisjonene er klokkeklare.

– Hovedmålet er å få flerkulturelle kvinner ut i arbeid. Vi jobber med kvinner fra nesten 30 forskjellige nasjonaliteter, og mange av de har en utdanning fra tidligere. Likevel står de ofte bakerst i køen på ganske mye og sliter med å få seg en jobb, blant annet på grunn av vanskeligheter med språk, fortsetter Salte Keyes.

Fra venstre: Ruth Marie Salte Keyes fra KIA Velferd og Linn Håland fra Stavanger kvinnesenter. De ønsket velkommen til de mange fremmøte og fortalte om prosjektet. (Henrik Laursen)

Det er Stavanger kvinnesenter som står for selve driften, og de som er fast ansatt, er ansatt via dem. De får derimot hjelp av 20 innvandrerkvinner som jobber noen timer om dagen, fire ganger i uken, gjennom KIA. Alle de ansatte er innvandrere, og selv om alle ikke får fast jobb i kafeen er dette uansett en viktig erfaring, ifølge Salte Keyes.

– De lærer å lage kaffe, de lærer kundebehandling og mange andre «skills» som er nyttig når de skal søke jobb senere. Dessuten kan vi gå god for dem når de skal søke jobb andre steder. For målet er at de skal få en fast jobb etter endt skoleår hos oss, sier Salte Keyes.

Varaordføreren: – Stor respekt

Varaordfører i Stavanger, Dagny Cesilie Sunnanå Hausken, var på plass på åpningen for å klippe det velkjente båndet og holde tale. Hun sparer ikke på superlativene om prosjektet.

– Jeg synes det er et ypperlig tilbud og det er helt fantastisk å komme hit, sier Sunnånå Hauken.

Hun trekker fram at Stavanger kommune består av 180 nasjonaliteter og at de derfor er avhengig av denne typen frivillighet for å lykkes med integreringsjobben.

– KIA og Stavanger kvinnesenter jobber for de kvinnene som har falt ut av andre systemer. De fyller derfor et hull som det er svært viktig å tette. Her får kvinnene lære seg språk, samtidig som de får et sosiale nettverk og får kommet seg ut i arbeidslivet. Så jeg har virkelig stor respekt for det arbeidet som gjøres her, sier varaordføreren.

Varaordfører Dagny Cesilie Sunnanå Hausken (Sp) holdt også tale. (Henrik Laursen)

Det var stappfullt i lokalet under åpningen torsdag kveld og gjester i alle aldre tok turen innom for å sjekke ut byens nye kafé. Vivi Jacobsson og Ellinor Melbye var to av de som hadde tatt turen. De setter pris på at innvandrerkvinnene får muligheten.

– Dette er et kjempetilbud og det er enormt viktig med den integreringen dette bidrar med. Vi heier på de, for det er garantert ikke lett å etablere seg i et nytt land, sier de to venninnene.

Folk møtte opp i hopetall for å få med seg åpningen av den nye kafeen. (Henrik Laursen)