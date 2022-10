Skal ha kommet med trusler mot ansatte i Nav

Det var påtalemyndigheten som begjærte at en 59 år gammel mann ble varetektsfengslet. Mannen ble pågrepet siste gang 10. oktober i år.

59-åringen er blant annet siktet for å ha kommet med trusler og trosset et besøksforbud som han er gitt Nav-kontor.

«I forhold til grunnvilkåret for fengsling – om at det må foreligge skjelling grunn til mistanke, viser retten til hhv., avhør av vitner, men også til at siktede har erkjent mye av det faktiske hva gjelder truslene, selv om han benekter straffskyld. Og for bruddene på besøksforbudene, har siktede ved de to siste tilfeller blitt påtruffet av politiet ved eller utenfor de aktuelle NAV kontor. Han erkjenner også det faktiske i forhold til det første. Det er likevel ikke tvil om at de forutgående besøksforbudene er gjort kjent for siktede. Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for straffbare handlinger som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, herunder for samtlige forhold i siktelsen», heter det i kjennelsen.

Retten kom også til at det var gjentakelsesfare.

«I lys av hva siktede tidligere har vist i forhold til Nav og Nav ansatte, er det grunn til å tro at siktede vil begå nye straffbare handlinger mot Nav og ansatte, også i form av skadeverk, trusler, men ikke minst opptre i strid med det ilagte besøksforbudet. I så måte begrunner dette et behov for en kommende fengsling», skriver Sør-Rogaland tingrett.

Dermed kom retten til at 59-åringen skulle varetektsfengsles i fire uker.

