Mehl ber folk være årvåkne for mistenkelig aktivitet, men stenger ikke grensen

– Nå er det høy beredskap og fullt fokus på trusselbildet rundt oss og den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen. Politiet gjør en viktig og god jobb, og det er bra de er årvåkne. Det er derfor ikke overraskende at de avdekker denne type aktivitet, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) på en pressekonferanse mandag.

Tidligere på dagen opplyste politiet i Nordland at fire russiske statsborgere i slutten av forrige uke ble pågrepet med fotoutstyr og sitter varetektsfengslet.

Ber om at mistenkelig aktivitet rapporteres

Dermed er til sammen seks russiske statsborgere varetektsfengslet i Norge etter å ha blitt tatt med droner eller fotoutstyr i forrige uke.

– På generelt grunnlag vil jeg si at det er viktig at vi har årvåkenhet i samfunnet på aktivitet som kan fremstå mistenkelig. Dette bør rapporteres til politiet lokalt. Politiet har tett dialog med PST, sa Mehl.

Hun mener sakene understreker viktigheten av all beredskapen som er satt i gang siden krigens utbrudd.

Stenger ikke grensen

Mehl sier Norge følger nøye med på utviklingen, men at foreløpig er det ikke aktuelt å stenge grensen.

– Akkurat nå mener vi det er riktig å stå på at grensen er noe åpen, selv om det er gjort sterke begrensninger i blant annet russeres muligheter til å få turistvisum i Norge, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB på pressekonferansen mandag.

Hun sa at myndighetene har fulgt med på utviklingen på grensen i lang tid, og spesielt etter at Finland gjorde innstramminger for noen uker siden.

– Vi ser ikke at det har vært en stor endring i antallet som reiser over grensen, sa Mehl.

Hun mener tiltakene Norge gjør nå fører til at risikoen for å bli oppdaget er høy, hvis man forsøker å drive etterretning på vegne av Russland.

Mehl poengterte også at det ikke bare er droner som utgjør en etterretningstrussel.

[ Fire russiske statsborgere varetektsfengslet i Nordland – tok bilde av objekt underlagt fotoforbud ]

