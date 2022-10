Hvis Helene (36) ikke får ny pensjonsavtale, er hun usikker på om hun blir i privat sektor

– Vi vet at det ikke er pengene det står på. Pengene er der, det er offentlige midler, men de vil likevel ikke gi oss de samme pensjonsrettighetene som de får i de kommunale barnehagene. Da er det veldig provoserende at vi må streike for det som alle de andre får, sier Helene Nøtland.

Motparten i konflikten er Private Barnehagers landsforbund (PBL), som organiserer 2.066 av landets 2.881 private barnehager og sysselsetter over 36.000 arbeidstakere.

Varsler opptrapping

Nøtland jobber i Myrer Kanvas-barnehage som ligger på Kjelsås i bydel Nordre Aker i Oslo. Sammen med ansatte i 78 barnehager i Oslo og Viken gikk hun mandag ut i streik. Til sammen streiker 1.007 ansatte fordelt på de 78 barnehagene i Oslo og Viken, 27 barnehager i Rogaland, fem i Møre og Romsdal og to i Trøndelag. Streiken var et faktum etter at partene ikke ble enige under meklingen som varte fram til natt til lørdag.

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har varslet at de vil trappe opp streiken torsdag 20. oktober med ytterligere 1.000 ansatte.

[ Frisk tale fra Fagforbundets leder ]

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal sier streikeviljen er stor. (Hennika Lillo-Stenberg)

Frykter tvungen lønnsnemnd

Det er ikke lenge siden leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal ledet en 15 ukers lang streik for lærerne, som endte i tvungen lønnsnemnd.

– Er du redd for tvungen lønnsnemnd?

– Ja, det må jeg bare si rett ut. Vi har nå erfaringer både fra i fjor og i år med tvungen lønnsnemnd på et grunnlag som vi mener er tvilsomt. Så ja, selvfølgelig, det bør alle frykte, sier Handal.

Han er også svært skuffet over at ansatte i tariffområdet til Oslo betaler 3 prosent av lønnen sin inn til pensjonstilskudd, som er en prosent mer enn ansatte i andre private barnehager gjør.

– Og nå er de forventet å skulle få mindre i pensjon. Det henger rett og slett ikke på greip, sier Handal.

[ Lærerne sinte og skuffet etter tvungen lønnsnemnd ]

Fra venstre Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, kontaktperson i Oslo for barnehagestreiken Halvor Hals Kolsrud og streikende Helene Nøtland. (Hennika Lillo-Stenberg)

Pensjonskonflikt

Fagforeningene mener PBL flere ganger har lovet sine ansatte den samme pensjonen som er vanlig i kommunale og andre, private barnehager. De mener PBL nå går tilbake på løftet om at AFP skulle innføres fra og med neste år. Utdanningsforbundet mener en AFP-ordning (Avtalefestet pensjon) som gir et livsvarig tillegg på toppen av tjenestepensjonsordningen, ble avtalt i protokollene både i 2019, 2020 og 2021. Hvis de ikke får en AFP-ordning kan man ifølge dem gå glipp av flere titusen kroner i pensjon i året.

De får også i fare for å miste retten til å jobbe 80 prosent med betaling for 100 prosent fra fylte 62 år.

– Pensjon er veldig viktig for oss, forhåpentligvis så skal vi jo stå lenge i dette yrket og da er det viktig at vi får en god pensjon, sier Nøtland.

Hun har jobbet i privat barnehage i omtrent 10 år, og sier hun har sett et stort frafall allerede.

– Det er veldig dyktige barnehagelærere som velger å gå ut av yrket fordi det er psykisk og fysisk tungt. Lønna er ikke den aller beste, og pensjonen er heller ikke det. Det er klart at jeg er redd for at kollegaer ikke holder ut i yrket. Det er tungt for oss som står igjen og må dra lasset, sier hun.

– Hvor lenge tror du dere kan stå i streik?

– Jeg tenker til vi får det vi vil ha. Det er veldig viktig. For meg er det litt avhengig for om jeg skal bli værende i privat sektor eller ikke. Nå er jeg bare 36, men jeg må begynne å tenke på pensjonen min etter hvert. Hvis vi får en mye dårlig pensjon nå, så er det ikke like attraktivt å jobbe i en PBL-barnehage, dessverre, sier hun.

I barnehagen har hun opplevd mye støtte fra foreldrene fram mot streiken.

– De skjønner at vi så klart ønsker en god pensjon, vi også. De er veldig for at vi skal kjempe for dette. Så får vi jo se hvordan det blir hvis streiken drøyer litt, men nå før vi gikk ut i streik så var mitt inntrykk at de var veldig støttende i alle fall.

[ Går hardt ut mot egen regjering: – Jeg har stått i en sjeldent krevende situasjon ]

Stor streikevilje

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal sier det er stor streikevilje blant medlemmene. Da han holdt appell under streikemøtet i Oslo mandag, fikk han applaus fra en fullsatt sal av streikende barnehageansatte.

– Det er bare å høre på applausen her inne. Vi hadde et medlemsmøte rett før streiken, og da var det godt over tusen medlemmer som deltok – og det sier jo litt om engasjementet, sier Handal.

– Er dette en lettere streik enn den forrige streiken?

– Alle streiker har sin egen dynamikk, og er forskjellige. Jeg tror ikke dette er noe lettere eller vanskeligere enn den forrige streiken. Det dreier seg om noe helt annet, dette dreier seg om pensjon. Det er et komplisert spørsmål, men det er forholdsvis enkelt å ta stilling her. Vi krever ikke mer enn det alle andre egentlig får. Vi krever ikke mer enn det myndighetene finansierer, vi krever faktisk det samme som overalt ellers, sier Handal.

[ Alenemor Anette prioriterer knallhardt: – Det kan røyne på til vinteren ]

Barnehagelærer Helene Nøtland og kontaktperson i Oslo for barnehagestreiken Halvor Hals Kolsrud. (Hennika Lillo-Stenberg)

Uenige om finansiering

– Mener du at staten skal gå inn å sørge for at dere får betalt ut pensjonstilskuddene hvis ikke PBL gir etter?

– Staten finansierer allerede dette. PBL får pensjonstilskuddet av staten, det vi krever er ikke noe mer enn det staten allerede gir, så det trengs ikke noe annet finansiering her. Dette er fullt mulig å få gjennomslag for innenfor dagens rammevilkår.

– Så dere mener PBL må gi etter, og at det ikke er noe mulighet for at staten kan be PBL om å betale ut pensjonstilskuddene?

– Det vi vet er at PBL og myndighetene krangler om finansieringen er god nok. Det får de holde på med, men myndighetene sier at dette er fullfinansiert. Det forholder vi oss til. Hvis PBL vil bruke pensjonspenger på noe annet, så har vi et stort problem.

[ Kommunene sparer millioner på streik ]

Uansvarlig

PBL-leder Jørn-Tommy Schjelderup er på sin side skuffet over at meklingen med fagforeningene ikke førte fram.

– Det er sterkt beklagelig at meklingen ikke har ført fram og det er en alvorlig situasjon at vi nå har streik i PBL-området. Men det har ikke vært mulig for PBL å imøtekomme de omfattende og svært kostbare kravene, særlig knyttet til pensjon, sier PBL-leder Jørn-Tommy Schjelderup i en pressemelding lørdag.

PBL-lederen sier de ikke har brutt løfter om AFP.

– Det er riktig at vi i forbindelse med enigheten om Barnehagepensjon hadde punkter i protokollen der vi tegnet opp en ønsket vei videre for AFP og fordeling av pensjonskostnader. Men det lå noen forutsetninger til grunn for denne enigheten, ikke minst at eventuelle endringer skulle skje innenfor gjeldende kostnadsramme for arbeidsgiver.

– Når politikerne har kuttet pensjonstilskuddet med mange hundre millioner kroner, er forutsetningene for å følge opp intensjonene ikke lenger til stede. Derfor vil det være uansvarlig av PBL å anbefale medlemsbarnehagene disse ekstra kostnadene nå, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

[ Monica ble politi – broren Roy ble kriminell (+) ]

---

Dette er AFP:

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. AFP for privat sektor gir et livsvarig tillegg til alderspensjonen fra folketrygden.

Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene.

AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Staten dekker 1/3 av utgiftene til AFP, mens bedriftene dekker 2/3. AFP er enkelt sagt arbeidslivets pensjonsordning for de som står i arbeid til de har fylt 62 år eller lenger. Arbeidstakere som trer ut av arbeidslivet før fylte 62 år, vil derfor ikke kunne få AFP.

Ordningen bygger på et kvalifikasjonssystem. Det vil si at du må oppfylle et sett med vilkår for å få rett til ytelsen på tidspunktet du søker om uttak fra. Blant annet må du være ansatt og arbeide i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår.

Kilde: Fellesordningen for AFP

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen