Om evakueringen av Kherson: – Dette er ferie

– Dette er på ingen måte noen evakuering, overhodet ikke. Dette er ferie, og en mulighet for folk til å endre sine omgivelser, sier en talsperson for det okkuperte Kherson i TV-klippet som nå går sin seiersgang på Twitter og andre sosiale medier. Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinsitutt (FFI), sier til Dagsavisen at han også har lagt merke til denne videoen fra den russisk-kontrollerte byen Kherson i Ukraina. Byen skal nå være i ferd med å bli evakuert med russisk hjelp fordi det kan nærme seg et større slag om byen. Men en stund hersket det full forvirring om russerne skulle evakuere eller ikke.

– Videoen er ufrivillig komisk, ja. Dette er vel ikke akkurat tida for «ferie» og omskolering, når det er krig! Men du bør nok ha litt ekstra kjennskap til konteksten i Kherson akkurat nå, for å synes at den er morsom, mener Bukkvoll.

More of definitely not calls for evacuation in Kherson oblast from Russian-appointed “officials”

Evacuation - ❌😡

Opportunity for people to change their surroundings - ✅😉 pic.twitter.com/nHwXun9i2M — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 13, 2022

– Et fryktelig tap

Bukkvoll mener videoen uansett er et uttrykk for den forvirringen som hersker i Kherson, når denne lokale talspersonen i Kherson avviser evakuering og hevder at folk bare har fått lyst til å ta seg en liten ferietur for oppleve noe nytt.

– Først het det fra russisk hold at det ikke foregikk noen evakuering, så ble det kontrabeskjed, sier han.

– Det foregår nok en form for evakuering, men det ser ikke ut til å være tvangsevakuering foreløpig. Det kan være at man vil ha de sivile unna for å gjøre et enklere å føre krig i området. For Russland betyr nok evakuering at folk skal sendes inn i Russland, og ikke til Ukraina. De vil hindre at folk kommer seg til ukrainsk-kontrollert territorium, mener forskeren, og legger til:

– En ting er i alle fall sikkert: Ukraina er på offensiven i dette området. Greier Ukraina å ta Kherson, blir det et fryktelig tap for Russland. Det er jo det eneste regionsenteret de har greid å ta.

