Både kongen og statsministeren må spare på strømmen

På Statsministerens kontor (SMK) har temperaturen blitt senket til 20 grader for å spare strøm, bekrefter Tor Borgersen, som er fagdirektør ved SMK. Kong Harald har det enda et hakk kaldere, med 19 grader, bekrefter Guri Varpe, kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff på Slottet. Men skulle det likevel bli litt for kjølig for kongen når han er på kontoret, har Slottet mulighet til å regulere temperaturen opp til maks 21 grader.

300 vinduer

Det kongelige hoff har i samarbeid med Statsbygg lenge hatt en «svært bevisst holdning til energiforbruket», forteller Varpe til Dagsavisen i en e-post, og har de senere årene gjennomført en lang rekke energisparende tiltak som ledd i klimaarbeidet ved Det kongelige hoff. Nå som det er strøm- og energikrise, har Slottet gjennomført en rekke sparetiltak. Slottet alene har rundt 300 vinduer, og de skal nå oppgraderes og tettes for trekk. De skal også redusere varme:

– Statsbygg styrer en automatisk senkning av temperaturer i alle rom på Slottet utenom normal arbeidstid. I tillegg er temperaturen i alle representasjonsrom, saler, suiter og øvrige værelser som ikke benyttes daglig, holdt på en minimumstemperatur. Denne vinteren er minimumstemperaturen satt til om lag 10 grader når rommene ikke er i bruk, opplyser Varpe. Alle arbeidslokaler som er i daglig bruk vil som nevnt ha en fast temperatur på 19 grader.

Også kong Harald må spare på strømmen. (Terje Pedersen/NTB)

Slår av lys

Slottet vil også slå av lys når værelser ikke benyttes, og det er rutiner for å slå av alle lys som ikke er nødvendige hver kveld, natt og helg. Alle lyskilder skal skiftes til LED, og i samarbeid med Bymiljøetaten er de nå snart ferdige med å ferdigstille all utebelysning i Slottsparken. Det benyttes dessuten fjernvarme i de bygninger der det er mulig, som i stallbygningen og slottsgartneriet.

– Det er også gjennomført et pilotprosjekt med solceller på taket til Slottet og Stallbygningen, men på grunn av byggenes høye alder er det for store utfordringer knyttet til takenes bæreevne til at denne energikilden foreløpig kan tas i bruk i stor skala. Det nyoppførte Logistikkbygget i Dronningparken har solceller på taket slik at bygget er selvforsynt med kraft deler av året, skriver Varpe videre.

Av andre tiltak ble taket på Slottet etterisolert i 2011, og eksterne konsulenter har vært engasjert for å vurdere flere tiltak for å spare energi.

Leier hos FD

Statsminister Jonas Gahr Støre og resten av hans stab og embetsverk befinner seg i lokaler som de har leid hos Forsvarsdepartementet helt siden terrorangrepet ødela Høyblokka i regjeringskvartalet i 2011. Der har de altså senket temperaturen til 20 grader, ifølge SMK. SMK innførte interne strømsparetiltak den 9. september, og 16. september mottok både SMK og alle andre departementer brev fra kommunal- og distriktsministeren som oppfordret om redusere energiforbruket «i alle eide og leide lokaler i de ulike sektorene», skriver fagdirektør Tor Borgersen i en e-post til Dagsavisen. Det skal også være innført strømsparetiltak i det som heter Regjeringens representasjonsanlegg (RRA), der statsministerboligen også inngår. Det betyr at Støre må forholde seg til strømsparetiltakene også når han er hjemme i sin egen stue etter endt arbeidsdag.

I tillegg opplyser Borgersen at belysningen ute og inne avslått der dette er mulig, gatevarme er redusert til et minimum og temperaturen senkes i i rom som ikke er i bruk. Ventilasjon er redusert til 20 prosent når anlegget ikke er i bruk, arbeidsstasjoner slås av etter endt arbeidsdag eller lengre fravær, og belysning slås av når ansatte forlater kontoret. Det kan også bli flere energireduserende tiltak. De vil foregå i regi av Forsvarsdepartementet, som drifter bygningen.

Stengte badstua på Stortinget

Tidligere har det blitt kjent at også presidentskapet på Stortinget har innført strømsparetiltak. De har blant annet senket temperaturen i bygningene til mellom 19 og 20 grader. (Før lå den på mellom 20 og 22 grader), opplyste presidentskapet i en e-post til Dagsavisen. De har også «utvidet praksis med å slå av lys, ventilasjon og senke varme når arealer ikke er i bruk» og redusert utebelysningen. De har også forpliktet seg til å vurdere redusert bruk av gatevarme utenfor Stortingets bygg og «vurdere nødvendighet av, og så langt som mulig fjerne mobile varmeovner på kontorer». De har dessuten kampanjer for å få stortingsrepresentantene til å redusere strømforbruket i pendlerboligene. Og sist, men ikke minst: De har stengt Stortingets badstue på ubestemt tid.

– Europa står midt i en alvorlig energikrise, og Stortinget vil bidra i den store strømsparedugnaden. Derfor iverksetter vi en rekke strakstiltak som skal bidra til å kutte strømforbruket med umiddelbar effekt, sa stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) da tiltakene ble innført fredag 7. oktober.

Men både Stortinget, statsministeren og kongen har langt igjen til landets kirker, som har satt ned temperaturen til 15 grader.

