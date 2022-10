Podkast: – Spør kjæresten din: «Hvordan har vi det egentlig?»

– Det hjelper å hele tiden bli minnet på hvordan man bør være i et forhold.

Det sier programleder i NRK-podkasten Havarikommisjonen. Sammen med psykologer og par-terapeuter dykker han ned i tidligere par sine fortellinger om forholdet sitt, for å se på tegn etter hva som gjorde at det havarerte. Å sitte så mange timer sammen med folk med peiling på kjærlighet og forhold, har hatt en effekt på hans eget privatliv også, tror Sæther.

– Jeg føler at jeg har blitt en hakket bedre kjæreste.

I podkasten kommer han med råd til par som sliter.

– Gjør det som kan føles rart og teit innimellom. Ta et steg nærmere. Fortell hva den andre er for deg, spør kjæresten din: «Hvordan har vi det egentlig?». Ta et glass vin, bryt ut av hverdagen. Sånne små greier kan være hele løsningen.

Hør hele episoden med Eivind Sæther her:

Du finner flere episoder på Spotify, Acast eller Apple Podcasts. Noen anbefalinger:

Har du en tilbakemelding til podkasten? Selma.moren@dagsavisen.no