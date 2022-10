Pia Myrvold med oktoberfest, høstmarked og nye utstillinger

Stavanger-kunstner Pia Myrvold flyttet som kjent tilbake til Norge høsten 2021. Juni 2022 flyttet hun ut til en av Stavangers mange øyer, Fogn.

Ved starten av fellesferien åpnet hun sitt kunstgalleri i Sæbøvågs gamle poststasjon i Vestre Fognavei.

Nå inviterer Myrvold til flere utstillinger og høstmarked. «The Travel of the eye» er fra 12. til 16. oktober. Utstillingen er en serie på 25 grafiske blad, laget av Myrvold i 2015. I serien anvender hun sin karakteristiske tegnestrek med figurativt og symbolsk innhold med en hyllest til flora, blomstring og vekst.

Pia Myrvold har etablert seg med nytt galleri på øyen Fogn utenfor Stavanger. (Pia Myrvold)

Myrvolds tanke er å utvikle galleriet, og forene kunst, design og uttrykk. I uteområdet nedenfor galleriet tilbyr galleriet enkel servering med piknik kurver i parisisk stil, inspirert av parker og kanaler i den franske hovedstaden. Myrvold beskriver Fogn som en vakker øy med hus og hytter spredt i alle himmelretninger – og med en skjærgård og rik fauna.

Utenfor galleriet har hun utviklet et utendørsmarked, og inviterer til høstmarked fra onsdag til og med søndag.

Ifølge Myrvold har hun invitert lokale produsenter fra Fogn, Ryfylke og Jæren til å selge sine produkter.

– Det har vært et svært vellykket initiativ som både hytteeiere og fastboende setter pris på, sier Myrvold.

Denne uken kan man finne røkelaks, villsauskinn, sjokolade, nybrent kaffe, tomater og egg.

Myrvold inviterer også til oktoberfest og «The FOGN Experience» sammen med Fogn grendelag og naboene i Sæbøvåg. Oktoberfesten er førstkommende lørdag klokken 18 i galleriet til Myrvold

– Prosjektet kalles «The FOGN Experience, og foruten galleriet – der man kan oppleve og kjøpe et utvalg av malerier, grafikk og monotypier – finnes også katalogene fra internasjonale utstillinger og eksemåler fra de skjermbaserte monoloops «The Metamorphoses of the Virtual», forteller Myrvold i en pressemelding.

