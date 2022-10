Kirkens SOS og Mental helse forbereder seg på nedskalering

Kirkens Sos og Mental helse er spydspissene som mennesker i akutte livskriser kan ringe for å få hjelp – et lavterskeltilbud som hvert år redder mange liv. De er de to organisasjonene i Norge som mottar flest henvendelser fra mennesker som ønsker å begå selvmord.

Nødt til å nedskalere

Tidligere år har de fått tidlige signaler i statsbudsjettet hva de har å disponere i året som kommer. Fra statsbudsjettet ble kjent er de nå blitt gjort oppmerksomme på at de heretter blir nødt til å søke i en fellespott for å få midler til å dekke inn halvparten av kostnadene for 2023.

– Som for eksempel i år, så fikk vi, Kirkens SOS og Mental Helse rundt 27 millioner til å planlegge arbeidet. Nå har vi fått beskjed om at vi må søke om midler og kanskje i konkurranse med flere. Det betyr også at vi ikke vil få beskjed om hva vi får før Helsedirektoratet har fått et tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet og det betyr for oss at vi i beste fall ikke vil vite før i februar en gang hva slags økonomiske rammer vi har for neste år, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS.

I praksis betyr det at neste år vil de bli nødt til å nedskalere arbeidet, til tross for at regjeringen har sagt det skal satses på psykisk helse.

– Ja, det er virkelig et paradoks, sier Lasse Heimdal.

Fagpersoner

Mental Helse har 90 ansatte, mens Kirkens SOS har 60 ansatte og 1500 frivillige medarbeidere, så det er et svært apparat som er i gang. Begge organisasjonene har døgnåpen telefonvakt og chat med frivillige som sitter parat til å hjelpe når leger og psykologer har gått hjem for dagen. Det er – med andre ord, et stort apparat som er i sving.

Nå skulle det være vanlige folks tur, nå skulle de svakeste få hjelp og det skulle satses på psykisk helse. Dette rimer overhodet ikke — Lasse Heimdal, i Kirkens SOS

Når den økonomiske situasjonen blir så uforutsigbar som nå, må de i verste fall nedskalere virksomheten neste år. Med usikkerhet rundt halve inntektsgrunnlaget frykter de at mange viktige fagpersoner også vil se seg om etter andre arbeidsgivere.

– Vi opplever det sånn at regjeringen ønsker å redusere antall øremerkede midler for å ha mer åpenhet og fleksibilitet rundt pengebruken. Det kan vi forstå. Men, både når det gjelder Mental Helse og Kirkens SOS så representerer vi de to største lavterskeltilbudene for mennesker som opplever livskriser. I fjor hadde vi nærmere 650 000 henvendelser og vi besvarte nesten 300 000 av dem. Det kom inn enormt mange samtaler fra mennesker som opplever alt fra ensomhet til desperate livssituasjoner, sier Heimdal, og fortsetter:

– Men når det gjelder 2023 så må vi vurdere å kutte kostnader og bruke tiden framover nå på å planlegge nedskalering istedenfor hvordan vi skal bruke energien på å nå flere mennesker. Det er en stor stressfaktor og ikke minst en stor kontrast til det regjeringen sier. Nå skulle det være vanlige folks tur, nå skulle de svakeste få hjelp og det skulle satses på psykisk helse. Dette rimer overhodet ikke.

