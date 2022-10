Littegranne kjedeligere enn de tøffeste i klassen

HVEM: Veslemøy Hedvig Østrem (52)

HVA: Sjefredaktør i den nye norske nettavisa Altinget

HVORFOR: Altinget ble lansert mandag denne uka

Yo! Hva er dette Altinget for noe?

– Altinget er Norges første rendyrkede politiske avis. Det er mange dyktige politiske redaksjoner i landet, men de har masse andre områder de skal dekke. Godt er det, altså. Men vi kan gå i dybden på det politiske Norge.

Hvordan da?

– Vi vil følge Stortinget nesten litt dag for dag. Følge komiteene, lovarbeidene og de som ønsker å påvirke politikken. Det blir en avis for den politikkinteresserte, med fem nisjer for de som jobber med, inn mot og for å påvirke politikken. Det blir arbeidsliv, klima og energi, EU/EØS, helse og en nisje vi kaller Løvebakken.

Det høres nerdete ut. Litt for dem som ønsker seg NRK Alltid Dagsnytt 18?

– Ja! Dagsnytt 18 hele uka. Det er nerdete greier, for de som ikke vil lese om været, ulykker, krim og Trump hele tiden.

Kult. Jeg tenkte jeg skulle tegne abonnement jeg, helt til jeg oppdaga at det kosta 26.000 kroner i året. For alle nisjene.

– Haha, ja, du ville ha alt, du? Det koster å lage nisjeavis. Vi har ingen pressestøtte. Så har vi prøvd å legge oss på et bærekraftig nivå. Det koster i underkant av 500 per nisje, og i tillegg kan du få et gratis nyhetsbrev hver dag. I Danmark har de 28 nisjer. Det er jo ingen som skal abonnere på alle de samtidig.

Det kan virke litt som First House i avisform? Bare for de få og rike?

– Vi går etter de allment politikkinteresserte som ønsker å følge med. Alt debatt og meningsstoffet er helt gratis. Så synes jeg det er viktig å si at de som jobber inn mot politikken også representerer et veldig bredt lag av folket. Er du teknisk etatsleder i Hadsel kommune, så vet jeg ikke om du definerer deg som elite, men jeg tror du vil ha stor nytte av et Altinget-abonnement.

Hvis du er teknisk etatsleder i Hadsel kommune får du også gleden av å se bursdagen din på Altinget!

– Ja! Det er fint! Vi har laget en redaksjonell navnebase, hvor vi har registrert mennesker vi regner med at kommer til å delta i den offentlige debatten i våre spalter. Premissleverandører i norsk politikk. De blir også markert på bursdagen sin.

Hva er den beste saka dere har skrivi så langt?

– Jeg vil trekke fram «Midt i konflikten». Det er et samtaleintervju, hvor vi setter folk som er dypt uenige med hverandre ved samme bord. Det er konstruktivt å lytte til hverandres argumenter. Altfor mange tar mannen i stedet for ballen og kaller folk for gamle gubber og alt mulig. Jeg synes vi skal prøve å få samtalen inn i et format der vi behandler hverandre med respekt.

Dere skal lage den dannede samtale, liksom?

– Ja. Definitivt. Vi vil være forkjemper for den ikke-polariserende journalistikken. Det er ikke sikkert vi skal jakte på enhver bitteliten millimeterforseelse, som kanskje blir litt overdimensjonert noen ganger.

Å? Har du et eksempel på det?

– Tja, arbeidet med pendlerboligsakene har vært utrolig viktig og god journalistikk. Men i det siste har det kommet en etterdønning i det samme komplekset. Jeg opplever at sakene om Tina Brus boligsituasjon har mye «skummel musikk» i seg. Den er nok på sin plass å skrive, men jeg opplever at NRK overdimensjonerer og skaper et etterlatt inntrykk som er langt alvorligere enn det jeg opplever at saken er. Vi skal være veldig forsiktige med å sette løse deler sammen, og la det være opp til leseren å dra konklusjonen. Begrepet «etterlatt inntrykk» synes jeg vi skal ta mer på alvor i journalistikken.

Finnes det en motsatt grøft her? At man blir for snille og kollegiale?

– Å behandle hverandre med respekt gjør ikke at vi ikke kan være tøffe når det gjelder. Vi skal være fair, men tøffe. Men jeg er ikke redd for å være en avis som kan oppleves som littegranne kjedeligere enn de tøffeste i klassen.

Nå, noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Den aller viktigste er nok Marilyn French sin bok «Kvinner». Jeg leste den da jeg var 13 eller noe. Den har nok preget meg. Da jeg studerte litteraturvitenskap måtte jeg pløye meg gjennom «Kafka», «Prosessen», «Iliaden» og «Odysseen» og sånt. Det var litt for kjedelig. Da skjønte jeg at det måtte bli journalistikk og ikke litteratur på meg.

Er ikke evnen til å lese kjedelige ting den journalistiske superkraft?

– Jo. Statsbudsjettdagen er jo julaften. Men det aller gøyeste er at vi kan lese dokumentene i fire uker etterpå. Det gleder vi oss veldig til.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være på fjellet og ta et bad i en foss. Jeg bare må bade i en foss når jeg ser en.

Er det en slags metafor for ditt journalistiske virke?

– Haha, ja! Jeg bare må ut i den iskalde fossen.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg tror kanskje det hadde vært fint med Jan Garbarek. Så kunne han ha spilt for meg. I mange timer.

