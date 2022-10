Tre av ti frykter krig: – Det er jo ikke helt ubegrunnet

De unge frykter krig minst, mens de mellom 45 og 64 år er mest urolige, viser ny undersøkelse.

Mens 29 prosent av de spurte – nesten tre av ti personer frykter krigshandlinger, er det 48 prosent som ikke frykter krigshandlinger. De siste har svart at de vet ikke, skriver NTB.

Dette kommer fram i en undersøkelse meningsmålingsinstituttet InFact har gjort for P4-nyhetene. Deltakerne har blitt spurt om de frykter krigshandlinger etter sabotasjen mot gassrørledningen i Østersjøen. Kvinner er ifølge undersøkelsen mer bekymret enn menn. Blant menn fryktet 23,3 prosent krigshandlinger, mens andelen var 34 prosent blant kvinner. Forskjellen var også stor mellom aldersgruppene. Blant de yngste var 18,6 prosent bekymret, mens andelen var 24,3 prosent blant de eldste.

Har opplevd krig

Psykolog Peder Kjøs (55) synes ikke det er så merkelig at det er den eldre aldersgruppen som er mest engstelige.

– Det er interessant, og jeg tror det kan henge sammen med at for de yngre er dette med krig ganske abstrakt. Vi som er i den eldre aldersgruppen har sett mange kriger utvikle seg og oppstå på både forventede og ikke forventede steder. Vi har også erfart Sovjetunionen og forholdene i Øst-Europa – det er ting som for eksempel min datter på 19 år ikke har noe forhold til. De yngre er veldig bekymret for klima, og det er jo også veldig abstrakt, men er på en eller annen måte blitt brakt mer nær dem, sier Kjøs til Dagsavisen.

Psykolog Peder Kjøs. (Torstein Bøe/NTB)

– Alt kom litt nærmere med sabotasjen i Østersjøen, og at det brått ble mye snakk om sikkerheten i Norge?

– Absolutt. Når selv heimevernet blir kalt ut på ordentlig, ikke bare for å gå på fylla i skaugen, men for å passe på noe, så er det ikke så merkelig at folk gjør seg noen bekymringstanker, sier Peder Kjøs.

– Noen tips til hvordan folk skal håndtere krigsangsten?

– Vel, redsel er et signal på at noe er farlig, og det ville være dumt å håndtere for godt. Den litt saklige måten å forholde seg til det på er å prøve så godt du kan å holde deg orientert om realitetene, sånn at du er redd for det du bør være redd for, men ikke går rundt med angst for noe du ikke trenger å være redd for.

Hvis jeg skulle hatt ett tips, så er det å prøve å skille mellom hva som er saklig redsel og hva som er usaklig angst — Peder Kjøs, psykolog

– Men får vi for mye informasjon?

– Nei, det kan ikke bli for mye informasjon, men du kan få feil informasjon. Så det er viktig at den informasjonen du får er riktig, slik at du holder deg reelt orientert og ikke bare blir hausset opp. Hvis jeg skulle hatt ett tips, så er det å prøve å skille mellom hva som er saklig redsel og hva som er usaklig angst, og så finne ut hva det er rimelig grunn til å passe på, sier Kjøs og legger til:

– Dersom det å kjøpe jod-tabletter og ha en diger vanntank på loftet gjør at du føler deg tryggere og bedre forberedt, så er det supert. Begynner du å bygge bunker i hagen, så er det kanskje på tide å stoppe opp litt.

– Men er det viktig å ikke bagatellisere folks redsel?

– Ja, den er jo ikke helt ubegrunnet, for å si det pent. Jeg er bekymret selv, jeg. Men, jeg er ikke redd for at det skal bli krig mellom Russland og Norge. Det som jeg er bekymret over er at de kan komme til å finne på noe krøll med infrastruktur og installasjoner som er viktige for oss. Og så er jeg bekymret for de langsiktige konsekvensene av all den dritten de allerede har gjort, sier Peder Kjøs.

Ungdom mer aktive

Krisepsykolog Atle Dyregrov er heller ikke overrasket over at de yngste bekymrer seg minst.

– Ungdommer har et aktivt liv og er vant til å skyve ting til side for å leve. Samtidig skyldes det også erfaring, sier han til P4.

Han mener også at det gir mening at flere kvinner enn menn er bekymret, blant annet fordi de jevnt over har mer ansvar for barn og kjenner på det ansvaret.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Sjøkrigsskolen tror ikke freden er truet.

– Russland vet at de ville tapt en krig mot Nato. Samtidig sliter russerne mer enn nok med krigen i Ukraina, så vi er derfor veldig langt unna et slikt scenario, sier han i pressemeldingen.

Ikke bagatelliser

Da Dagsavisen intervjuet Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse i vår om det samme, uttalte hun at det er helt naturlig og normalt å være redd for krig. Men at dersom det går utover søvn og helse, så bør man søke hjelp.

Andre tips hun kom med var å begrense nyhetsstrømmen og erkjenne at det ikke er ensbetydende med å være uengasjert, om du ikke følger med på nyhetene kontinuerlig. Tvert imot tror hun du blir sterkere og bedre rustet både fysisk og mentalt om du setter av tid til vanlige gjøremål, tar en tur i skog og mark og tilbringer hyggetid med familien.

Er det barn og ungdom i familien, kan det være en idé å se på nyhetene sammen, og om du som voksen vil ha mer – se mer etter at barna har lagt seg. Da blir ikke de yngste så fange opp i det.

