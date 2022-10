Trump spurte om Sanders kom til å sitte i rullestol før valget

Tirsdag kom boka «Confidence Man», som handler om Trump, ut. Boka er ført i pennen av New York Times-journalist Maggie Haberman, som har fulgt Trump siden 1990-tallet. Boka har fått mye forhåndsomtale, og er laget ut fra intervjuer med flere enn 200 kilder – deriblant med tidligere rådgivere av ekspresidenten, men også inkludert tre intervjuer med Trump selv.

Ifølge Haberman inviterte Trump en gruppe demokrater fra Representantenes Hus til middag i 2017, i forbindelse med at de prøvde å få ham med på en pakke for finansiering av infrastruktur og en skattereform. Trump skal imidlertid ha vært svært lite opptatt av politiske forhandlinger. I stedet listet han opp navn på kandidater fra demokratene som kunne komme til å utfordre ham i presidentvalget i 2020, skriver Business Insider.

Gjorde håndbevegelser

Trump skal ha erklært at han ikke trodde «uærlige» Hillary Clinton ville stille til valg igjen. Presidenten skal også ha tvilt på at Elisabeth Warren fra Massachusetts ville stille, og kalte henne sågar «Pocahontas» for å gjøre narr av henne etter at hun sto fram og fortalte om sine urfolk-aner.

Videre skriver Haberman at Trump spurte om senatoren Bernie Sanders ville komme til å «stille i en rullestol». Trump skal ha gjort håndbevegelser som om han skjøv seg selv rundt i en rullestol.

Bernie Sanders. (MANDEL NGAN/AFP)

Oppsiktsvekkende fortellinger

Boka inneholder en rekke oppsiktsvekkende fortellinger, som ble omtalt blant annet i BBC og New York Magazine tirsdag.

Ifølge Habermans bok var Trump ikke langt unna å tvitre at datteren Ivanka og svigersønnen Jared Kushner skulle slutte som rådgivere i Trump-administrasjonen. Dette skal ha blitt stoppet av juridisk rådgiver i Det hvite hus stabssjef John Kelly. Hun skriver også blant annet at ansatte i Det hvite hus oppdaget flere ganger at toalettene var tette, fordi Trump hadde forsøkt å skylle dokumenter ned i do.

