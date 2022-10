Redd Barna: – Bryter løftene til barna

- Vi vet at en økning av barnetrygden ville bidratt til å utjevne forskjeller og gitt 115.000 barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt et sikkerhetsnett som de trenger nå. I stedet velger regjeringen å la barnetrygden stå urørt og dermed fortsette å tape seg i verdi, sier Monica Sydgård, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Barnetrygd

Solberg-regjeringen økte barnetrygden med 7500 kr ekstra per år for barn opp til 6 år. Redd Barna forventet at Støre-regjeringen skulle følge opp og øke tilsvarende for de over 6 år. Barnetrygden er den enkeltstønaden som har størst betydning for å bekjempe familiefattigdommen, ifølge Redd Barna.

- Dette er et direkte løftebrudd fra Senterpartiet som i sitt program har lovet barnefamiliene en økning i barnetrygden. Vi forventer at Senterpartiet og SV finner sammen i budsjettforhandlingene og tar kampen for barna, sier Sydgård.

Redd Barna roser regjeringen for forslag til gratis barnehage i tiltakssonen i Troms og Finnmark, og at de reduserer barnehagens makspris med 50 kroner. - De skal også ha skryt for at de legger opp til et skikkelig ungdomsløft. Men for skolebarna i alderen 6-15 år er det lite å hente i årets budsjett, sier Sydgård.

Bistandskutt

Også Kirkens Nødhjelp er skuffet over regjeringens satsing for å bekjempe fattigdom i verden.

– Regjeringen senker lista for rike lands innsats mot fattigdom. De vil bruke 0,75 prosent til bistand – der falt en-prosenten, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. (Vidar Ruud/NPK)

– Verden vil ikke forstå at Norge lar være å opprettholde et bistandsnivå på en prosent av BNI. Jeg frykter at regjeringens dramatiske senkede ambisjoner vil ha ringvirkninger og at andre rike land vil følge etter, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

– inntekter er historisk høye, men regjeringen senker bistandsprosenten fra én prosent til 0,75 av BNI. Regjeringen senker ambisjonene i kampen mot fattigdom samtidig som verden står ovenfor økonomiske nedgangstider. Det er krig i Ukraina. Sultkatastrofer truer i stadig flere land. 345 millioner mennesker opplever akutt sult og mer enn 2,3 milliarder lever med usikker tilgang til mat. Konfliktnivået øker. Klimaendringer og ettervirkninger av covid-19 pandemien har forsterket tilbakeslaget. Ni av ti land opplever nå en tilbakegang i egen utvikling, sier han.









