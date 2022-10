Pensjonistene: – Vi er selvfølgelig skuffet og overrasket

Jan Davidsen er Pensjonistforbundets mangeårige leder, og var tidligere en mektig figur i LO-systemet, som leder for Fagforbundet og dessuten medlem i Aps sentralstyre. Han var i utgangspunktet fornøyd med at Ap/Sp-regjeringen vil omfordele og gjøre mer for de som har minst. Derfor kan han ikke forstå at regjeringen ikke har lagt inn penger til de som har lavere pensjoner. I Hurdalsplattformen står det dessuten at minstepensjonen skal økes.

– Vi er selvfølgelig skuffet og overrasket over at de ikke finner ekstra penger til de med lavere pensjoner. Det hadde vi virkelig trodd, ut ifra den situasjonen mange opplever i dag, med prisvekst og andre utfordringer, sier Davidsen til Dagsavisen.

Skulle omfordele

Han syns ikke det er en god forklaring at regjeringen på forhånd varslet at statsbudsjettet for 2023 kom til å bli stramt.

– Nei, fordi regjeringen har jo sagt at de skal omfordele. Da har vi hele tiden trodd at man skulle omfordele til de som har lite fra før. Og disse folkene med lavere pensjoner, de har i alle fall lite fra før, hevder Davidsen.

– Det er klart, det at de ikke gjør noe for de med de lavere pensjonene, det er vi skuffet over. For det trodde vi at de skulle gjøre, sier Davidsen, som understreker at dette er en umiddelbar kommentar.

Det er også flere andre momenter i statsbudsjettet de er usikre på, og som de trenger tid til å sette seg inn i for å vite hvordan det slår ut for landets eldste.

Mer til eldrerådene

«Eldrebudsjettet» blir i 2023 på i alt 289,3 milliarder kroner, ifølge regjeringen. Det er en økning på rundt 7,5 prosent, eller 20,1 milliarder kroner, fra saldert budsjett i 2022. Regjeringen anslår at alderspensjonistene dermed vil utgjøre 1.030.000 personer. Budsjettet inneholdt også positive nyheter, sett fra Pensjonistforbundets ståsted.

– Vi er glade for at de har lagt inn penger til eldrerådsopplæringen. Eldrerådene er viktige for å sikre levekårene til de eldre ute i kommunene. Nå blir det penger til det, og det er vi veldig glade for, sier Davidsen til Dagsavisen.

– Det er vi også for at de tar grep og styrker fastlegeordningen, som er viktig for de eldre. Vi ser også at det ligger penger inne til å bekjempe vold i nære relasjoner, sier pensjonistlederen.

