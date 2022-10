Ny logo for Aftenpostens podkast. – Topp, synes journalist Monica Csango.

Tidligere i uka skrev Dagsavisen om at Aftenpostens fruktfades – at de hadde valgt å illustrere sin nye podkast Førti-ish med en logo som viste en muggen appelsin. Det utløste et ras av kritikk, og kort etter ble logoen endret. Nå har avisen snudd frukfadesen til en fruktfest med ny logo: en duggfrisk frukt som strutter av C-vitaminer.

Ny logo for afrenpodstens podkast (faksimile)

– Jeg synes det er gledelig å se at Aftenpostens podkastavdeling har tatt til seg min kritikk av den visuelle kommunikasjonen som følger podkasten Førti- ish, sier journalist og filmskaper Monica Csango. Hun var en av de første som kommenterte logoen i en kommentar om med kraftig kritikk i Dagsavisen, der hun sa følgende:

«Logoen er et bilde som repeterer det vi alltid får høre, nemlig at det er ekstra problematisk for kvinner å bli eldre, vi har ikke bruk for deg, du er søppel og nedfallsfrukt. Det er bekmørkt.»

Csango sier hun synes det er flott at Aftenposten tok signalene og at hun kommer til å følge podkasten med interesse.

[ Aftenposten bytter logo ]

– Jeg synes det er viktig at vi i den offentlige diskusjonen snakker om hvilke signaler det sender ut å illustrere en podkast om voksne kvinner som muggen frukt, søppel eller nedfallsfrukt. Når det er sagt så ser jeg fram til å lytte videre på innholdet, sier hun.

– Det snakkes altfor lite om hvilken ressurs vi har i voksne kvinner midt i livet og dette har jo podkasten signalisert at de skal snakke om videre. Så det skal bli interessant å følge med på, sier Csango.

