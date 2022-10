Hvem blir den neste James Bond? Produsentene lover å overraske

Onsdag feiret James Bond 60 år på skjermen. Men hvem blir neste skuespiller til å ta den ikoniske rollen, nå som Daniel Craig er ferdig?

Ifølge produsentene Barbara Broccoli og Michael G. Wilson har jakten på en ny skuespiller ikke engang begynt.

– Vi kommer ikke til å lete før om en stund, sa Broccoli i et intervju før 60-årsdagen for verdenspremieren til Dr. No, den aller første Bond-filmen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

En ung Sean Connery som James Bond. ( )

Vil se en ny 007

– Nå må vi skape Bond på nytt. Og det er det som er så spennende med å være på dette stedet i prosessen, la Broccoli til.

Bond-fansen lar ikke være å spekulere i hvem som blir den utvalgte, og som skal få spille en av Hollywoods mest ettertraktede roller. Det diskuteres også hvilke egenskaper produsentene ser etter.

Broccoli og Wilson holder kortene tett til brystet, men gir likevel noen små hint om hva de kommer til å legge vekt på når de går i gang.

Kanskje ikke actionskuespiller

Ifølge Wilson trenger ikke skuespilleren som får den gjeve rollen å ha spilt i actionfilmer før.

– Vi ønsker først og fremst en god skuespiller. Det må ikke være en actionskuespiller, men en skuespiller som kan spille de utfordrende rollene vi skriver inn i manus, sier Wilson, og fortsetter:

– Jeg tenker dette er det viktigste, men det er så vanskelig å forklare. Jeg mener, hvis du ser på skuespillerne som har spilt Bond før er det veldig vanskelig å sette fingeren på felles egenskaper, konstaterer han.

Sean Connery spilte Bond i 1962-filmen. Han ble etterfulgt av blant andre Roger Moore, Pierce Brosnan og Daniel Craig.

Ti ting du kanskje ikke visste om James Bond

Den ekte Bond: Forfatter Ian Fleming stjal sin hemmelige agents navn fra fuglebok-forfatteren James Bond. Den stakkars mannen ble nøye undersøkt av spøkefulle tollere verden over resten av sitt liv.

– Du bærer vel ingen våpen, Mr … Bond?

Bond-fan: Den britiske Dronningmoren kom bort til Sean Connery under en kongelig tilstelning på 1960-tallet og betrodde ham at «Goldfinger» var den beste filmen hun noen gang hadde sett.

Bond-tabbe: I ett av de berømte Bond-stuntene unnslipper han fra politiet ved å vri bilen over på to hjul gjennom et trangt smug. Problemet er bare at han kommer ut av smuget på de to motsatte hjulene i neste klipp. Flott stunt, stygg tabbe i «Diamonds are forever».

Bond-beskyttelse: Filmselskapet UIP avslo en forespørsel fra et britisk firma om å få produsere 007-kondomer. Komplett uforståelig, når man tar Bonds eget forbruk i betraktning.

Bond-forklaring: Da George Lazenby overtok etter Sean Connery, lekte produsenten med tanken på å la James Bond gjennomgå en plastisk operasjon på lerretet for å lure sine fiender. Slik ville de forklare Bonds nye utseende. Ideen ble forkastet.

Bond-kutt: Blant de som har måttet finne seg i å bli igjen på regissørens klippebord, er Sammy Davis Jr. Hans lille gjesteopptreden nådde aldri lerretet i «Diamonds are forever».

Bond-stripping: Blant Bond-pikene som har kastet alle klærne (før eller etter sin opptreden i Bond-filmen) foran kamera, er: Ursula Andress, Joanna Lumley, Britt Ekland, Kim Basinger og Maryam d’Abo.

Bond-reklame: I de gale 1960-årene kunne britene bestille ferskt Bond-brød (den spiselige varianten) levert på døra av et pistolskytende bud som bar brødet i skulderhylster.

Bond-favoritt: Ian Flemings bok «From Russia with love» var en av tidligere USA-president John F. Kennedys favorittbøker.

Bond-stunt: I «Moonraker» blir Bond dyttet ut av et fly, og forsøker i fritt fall å stjele fallskjermen til en ond medhopper. For å fange det 90 sekunder lange stuntet i fritt fall på film, krevdes 80 hopp fra 12.500 fot.

(Fakta er hentet fra NTB og bladet «Film Review»)

---

Kort om James

James Bond er en fiktiv karakter kjent fra bøker, film, tegneserie og populærkultur. Han arbeider som spion for den britiske etterretningstjenesten MI6 og er også kjent som agent 007.

Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan og Daniel Craig har spilt James Bond på det store lerretet.

(Kilde: SNL)

---