Dagsavisen erfarer: Hundrevis av millioner til gratis ferge

Dagsavisen erfarer at morgendagens statsbudsjett vil inneholde nyheter om en økning i ferjesatsingen på 390 millioner kroner fra fjorårets budsjett. Det vil si en totalpakke på 420 millioner kroner som skal gå til gratis ferjer og billigere billett-takster.

Dermed later det til at regjeringen fortsetter planen med å innføre gratis ferje til øyer og andre samfunn uten vegforbindelse, som skrevet i Hurdalsplattformen.

Gratis ferje til samfunn uten vegforbindelse

I fjorårets budsjett ble det innført gratis ferje på alle samband med under 100.000 passasjerer årlig – og på delstrekninger til samfunn som ikke har vegforbindelse i ferjesamband som “totalt på alle strekningene hadde over 100.000 passasjerer i året i 2019″, som det står i forslaget. I kommende budsjett foreslås det å utvide ordningen til å omfatte de gjenstående ferjesamband til samfunn og øyer uten vegforbindelse, som i hovedsak gjelder samband med over 100.000 passasjerer.

Videre foreslår også regjeringen å øke rabatten på ferjebilletten fra 30 prosent til 50 prosent.

Tiltakene er tenkt å gjelde fra midten av august neste år, i 2023.

