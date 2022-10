Russisk TV-personlighet stakk av fra husarrest: – Still Putin for retten

Den russiske nyhetsoppleseren Marina Ovsiannikova ble verdenskjent da hun protesterte mot Ukraina-krigen direkte på TV. I august ble hun idømt to måneders husarrest i påvente av en rettssak der hun risikerer inntil 15 års fengsel for å ha spredt falsk informasjon om Russlands væpnede styrker. Mandag denne uka ble hun erklært som ettersøkt i Russland etter å ha brutt betingelsene for husarresten.

Nå har hun lagt ut en video på meldingstjenesten Telegram der hun for første gang kommenterer flukten fra husarresten og erklærer seg uskyldig, melder flere internasjonale medier onsdag ettermiddag.

I videoen slår hun tilbake mot anklagene og rettsprosessen:

«Siden staten vår nekter å rette seg etter sine egne lover, nekter jeg å rette meg etter vilkårene for min husarrest, og jeg har satt meg selv fri fra 30. september» sier den russiske TV-personligheten i videoen, gjengitt av den amerikanske avisen Washington Post.

I videoen viser hun fram lenken rundt ankelen, og sier:

«Ærede tjenestemenn i fengselsvesenet, sett en slik fotlenke på Putin. Det er han som må isoleres fra samfunnet, ikke meg, og han bør bli stilt for retten for folkemord mot folket i Ukraina».

Ovsiannikova ble kjent verden over da hun i mars gikk inn i en direkte nyhetssending på statlige Kanal1 og viste fram en plakat med påskriften «Nei til krig. Stopp krigen. De lyver for dere».

Dermed ble hun dømt til bot. Etter hendelsen dro hun til Tyskland, men returnerte i sommer for en tvistesak om foreldrerettighetene til hennes to barn. Tilbake i Moskva stilte hun seg opp foran Kreml med en plakat med påskriften «Putin er en morder. Soldatene hans er fascister». Dermed ble hun pågrepet og satt i husarrest, denne gangen med en mer alvorlig siktelse. Husarresten var satt fram til 9. oktober. Onsdag skulle hun stilt i en rettshøring i Moskva, men dukket ikke opp, melder nyhetsbyrået Reuters.

