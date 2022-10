– Ja, nå er det mørkt. Skattelette vil være som brødsmuler for dem som har lite

Når det gjelder statsbudsjettet er ikke den profilerte forbrukerøkonomen Silje Sandmæl så veldig spent, side det er varslet at pengebruken skal holdes stramt tilbake så ikke rentene øker raskere og mer.

– Men, nå er ikke statsbudsjettet det som har størst påvirkning på økonomien for folk flest. Det er de økte prisene og økte rentene som betyr mest. Men statsbudsjettet påvirker selvfølgelig dette, og kan også være med på å gi skattelettelser, videreføre strømstøtten og bistå, slik det er blitt signalisert at regjeringen vil gjøre, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.

Det er de økte prisene og økte rentene som betyr mest. — Silje Sandmæl, forbrukerøkonom

Hun peker på lekkasjene som har vært om endringer i inntektsskatten.

– De som tjener under 750.000 kroner vil få skattelettelse, mens de som tjener mer vil få økt skatt. Og det kan hjelpe noe for de som har det trangest. Likevel vil det være for smuler å regne, sier Sandmæl og legger til at skatten du betaler ikke avhenger alene av penger du får inn, men også fradrag.

– På fradragssiden vil nok fagforeningsfradraget øke ytterligere i år. Det økte i fjor fra 3850 kroner til 5800 kroner, men i Hurdalsplattformen ble det sagt dette skal dobles. Så jeg regner vi vil se utslag av det i morgen, sier Silje Sandmæl.

Kilder sier onsdag til Dagbladet at fagforeningsfradraget øker til 7.700 kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Budsjettet legges fram torsdag formiddag.

[ Riksrevisjonen har funnet store svakheter i Forsvarets kommunikasjonssystemer ]

Kan kutte avgifter

For at ikke prisene skal bli helt uoverkommelige kan regjeringen kutte på avgiftssiden for å forhindre økt prisvekst. Sandmæl mener at også dette vil bli for brødsmuler å regne i det store bildet.

– Regjeringen har også sagt at de kommer til å videreføre strømstøtten, og så er det varslet at det blir lavere elavgift fra januar til mars neste år. Nå gjenstår det å se om hvorvidt det at vannkraftprodusentene må skatte mye mer vil gjøre noe med prisene, sier Sandmæl.

– Er det andre ting som kunne lette litt på det økonomiske trykket for de som har det tøffest?

– Vel, det er varslet at Husbanken får midler til å bidra slik at lavinntektsfamilier også skal ha råd til å investere i energisparende tiltak som solceller, varmepumper og etterisolering. Foreløpig har det vært slik at du kan spare strøm hvis du har mye penger og råd til å etterisolere boligen din, sier Sandmæl.

Barn og ungdom

Silje Sandmæl har også gjort seg noen tanker om at maksprisen i barnehagene kan bli satt ned. Og at søskenrabatten kan bli bedre.

– Ja, det har kommet noen signaler om at vi kan få en såkalt tre for to-rabatt, at om du har tre barn i barnehagen går det tredje gratis. Men det vet vi ikke om kommer i år.

Det er allerede signalisert at det vil kunne bli fullstendig stopp i statsbudsjettet for kultursektoren. Men, ifølge VG skulle regjeringen sette av 96 millioner til sportsutstyr og fritidsaktiviteter for barn og unge. Det er en sak som ligger Silje Sandmæls hjerte nært.

Folk må få slippe å sitte å legge ut om hvor tøft de har det for å få den hjelpen som de faktisk har krav på. — Silje Sandmæl

– Ja, det er positivt, men utfordringen er at det er vanskelig å få tak i disse pengene, sier Sandmæl.

– Støtteordningene er underkommuniserte, og mange vet ikke engang at de kan søke. Jeg har hørt at midler har stått urørt i enkelte kommuner fordi de var utilgjengelige, så her må det ordnes opp i hvem som har ansvaret for å dele ut midlene, sier Sandmæl.

– Ordningen må også tilgjengeliggjøres på en måte som ikke medbringer skam for de som søker. Det må på plass tekniske løsninger som gjør det lettere å søke. Folk må få slippe å sitte å legge ut om hvor tøft de har det for å få den hjelpen som de faktisk har krav på, sier Silje Sandmæl.

[ Silje Sandmæl: – Jeg har stor forståelse for at mange fortviler ]

Mørke tider

Det ingen ting som tyder på at det blir billigere å leve framover.

– Det er det ingen tvil om. Det er veldig mange nå som vil få det økonomisk trangere. Halve befolkningen går rundt og er bekymret og renten er fortsatt på vei oppover. Det kommer til å svi for fryktelig mange, sier Sandmæl.

– Dette er veldig mørkt?

– Ja, det er mørkt. Og jeg bekymrer meg enormt for de som allerede har lite, for de har ikke noe å tære på. Skattelettelse vil være som brødsmuler fordi det er så mye annet som påvirker økonomien. SIFO ga nylig ut en undersøkelse som tar pulsen på forbrukeren, og den er meget bekymringsverdig, sier Sandmæl, og siterer fra rapporten:

«På kun et år ser vi at den økonomiske tryggheten er redusert for mange. De som har minst sliter mest, men det er også mange som har hatt en trygg økonomi som nå er utsatt. SIFO deler inn husholdningene i fire trygghetsnivåer: «ille ute», «sliterne», «utsatte» og «økonomisk trygge». Ifølge SIFOs sårbarhetsmåling, har mange beveget seg fra gruppen «trygge» til «utsatte». For første gang i SIFOs måling er under halvparten av husholdningene i kategorien «trygge». »

Sandmæl presiserer at folk nå ikke må kvie seg med å være åpne om de får problemer.

– Jeg flagger veldig at man må sørge for å få de støtteordningene man har krav på og være åpne om at man har behov for hjelp. For trenger man hjelp nå, så er man virkelig ikke alene. Jeg får så mange henvendelser om folk som sliter om dagen at vi er nødt til å begynne å snakke høyt om det.

[ – Antallet soldater i Heimevernet bør dobles ]

Formuesskatten

Sandmæl peker på signalene fra Hurdalsplattformen om at verdsettelsen av aksjer og driftsmidler vil stige. Det kan føre til endring i investeringer.

– Formuende som hittil har spart i fond og enkeltaksjer vil da få en høyere formuesskatt, og kan dermed se på alternative måter å investere på. Og når vi nå er i et fallende boligmarked kan det bli enda mer attraktivt for folk i formuesposisjon å investere der, sier Silje Sandmæl.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Restskatt? Dyr strøm? Sparing? Takket være Silje Sandmæl er privatøkonomi blitt hot shit (+) ]