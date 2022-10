Hunden kan lukte når du er stresset

Et nytt eksperiment avslører at hunder har en fantastisk god evne til å skulle ut menneskelige dufter og lukte når vi er stresset, slår forskere ved Queens University i Belfast fast. Ifølge NBC News slår forskerne fast at det er svette og pust som avslører deg. Undersøkelsen deres beviser at menneskets beste venn har helt ekstraordinær luktesans. Akutt stress gjør nemlig at vi skiller ut en helt bestemt lukt som hundens finstemte luktesans fanger opp.

Den norske hundeeksperten Jan Geir Marring ved Oslo Hundeskole er ikke overrasket.

Dog-Breeding-Facility Forskere har funnet ut at hunder kan lukte stress hos mennesket. (Kevin Wolf/AP)

– Vi mennesker skiller ut dufter av forskjellige arter ettersom vi er nervøse, sinte og så videre og hunden kjenner fint forskjell på disse duftene. Det vi bruker hunden til i dag – som et kjæledyr – er bare toppen av et isfjell i forhold til hvilke evner hunden har, sier Jan Geir Marring, som har trent politihunder i blant annet Tyskland, Belgia og Nederland. Han har også trent hunder til filminnspillinger og TV-programmer i USA.

Det vi bruker hunden til i dag - som et kjæledyr - er bare toppen av et isfjell i forhold til hvilke evner hunden har — Jan Geir Marring, hundeekspert

Foran mennesket

Ved eksperimentet i Belfast ble fire hunder ble utsatt for svette- og pust-prøver fra 36 frivillige forsøkspersoner. Duftprøvene ble gjort før og etter at forsøkspersonene hadde gjennomført en komplisert matematikkoppgave, og hundene som deltok klarte å skille før- og etter-prøvene med 90 prosents treff. I et annet eksperiment fikk 20 hunder lukte på gasbind med to forskjellige kroppsdufter fra de samme personene i stresset og avslappet tilstand. Også her klarte hundene å skille med 96,88 prosent sikkerhet mellom de to duftene – langt bedre enn forskerne forventet.

– I fremtiden vil vi komme til å finne ut at flere dyrearter, enten det er hund eller andre dyr, har egenskaper som ligger langt foran menneskets evner, sier Marring.

– De kan lukte stressmolekyler, kreftmolekyler, lukte at du er i ferd med å få et epilepsianfall om to minutter og må legge deg ned, det er uante muligheter for hva man kan bruke hunden til, sier Jan Geir Marring.

Hunden kan mye mer enn ån værte kjæledyr, sier norsk huneekspert (ADEM ALTAN/AFP)

Frustrert

– En annen ting som jeg syns er interessant er hvordan hunden leser mimikk. Hva et blikk betyr. Dyr kommuniserer nesten ikke med språket overhodet, det går på blikk, mimikk og så videre og det er noe vi har glemt litt. Vi er rett og slett utrolig tege i forhold til dyr, sier Jan Geir Marring.

– Når hunden har så gode vener er det nesten litt dårlig gjort å ha den kun som kjæledyr?

– Du kan jo tenke deg selv om du var innelåst i en leilighet døgnet rundt og bare ble tatt med up på lufting en par-tre ganger på dagen uten noen form for aktivisering av hjernen. Vi hadde nok blitt veldig frustrerte, sier Jan Geir Marring.





