Depeche Mode til Oslo

Nyheten ble lansert av Martin Gore og Dave Gahan, de to gjenlevende medlemmene av bandet, på en pressekonferanse i Berlin tirsdag. Verdensturneen starter i USA i mars neste år og bandet skal holde i alt 42 konserter.

Medlemmene fra Depeche Mode, Martin Gore (t.v) og Dave Gahan lanserte den kommende verdensturneen på en pressekonferanse i Berlin tirsdag. (JOHN MACDOUGALL/AFP)

Turneen har fått tittelen Memento Mori (Husk at du skal dø, red.anm), samme navn som albumet som kommer ut 23. mars. Det blir bandets studioalbum nummer 15.

Tittelen på albumet var planlagt før bandmedlemmet Andy Fletcher døde brått i vår, men har fått en ekstra dimensjon nå som han er gått bort.

– Vi startet arbeidet med dette prosjektet tidlig i pandemien, og temaene var direkte inspirert av denne tiden. Etter at Fletch gikk bort, bestemte vi oss for å fortsette siden vi er sikre på at det er hva han ville ha ønsket. Det har virkelig gitt prosjektet et ekstra nivå av betydning, sa Martin Gore, mens Dave Gahan tilføyde at «Fletch ville virkelig elsket dette albumet»:

– Vi ser frem til å dele det med dere, og vi kan knapt vente med å presentere det live på konsertene til neste år.

Det er Anton Corbijn som står for scenedesign på den kommende turneen. Billettsalget er i gang fra fredag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen