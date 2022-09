Koronavaksinen påvirket mensen

I gjennomsnitt ble mensen forsinket med cirka en dag i syklusen etter første dose koronavaksinen, skriver forskerne i en studie publisert i det medisinske tidsskriftet BMJ Medicine denne uka. Etter andre dose var forsinkelsen på en halv dag i gjennomsnitt. Det var imidlertid bare denne ene syklusen rett etter vaksinasjonen som ble forstyrret – etter det kom kroppen tilbake i sin egen rytme, skriver forskerne.

Kvinner som fikk to vaksinedoser samme syklus, ble imidlertid nærmere fire dager forsinket i gjennomsnitt, med mange rapporter om forsinkelser på over en uke.

Dette er imidlertid ikke noe å bekymre seg for, sier doktor Jennifer Kawwass til The New York Times. Kawwass er reproduktiv endokrinolog, det vil si ekspert på hormoner som påvirker fruktbarhet.

– Siden menstruasjonen ikke ble varig forstyrret, men gikk tilbake til sin vanlige rytme de påfølgende syklusene, er det lite sannsynlig at forsinkelsen i forbindelse med koronavaksinen påvirker fruktbarheten, sier hun til The New York Times.

Immunforsvar

Ifølge forskerne bak studien i BMJ Medicine, er det fortsatt uklart hvorfor koronavaksinen påvirker kvinners menstruasjonssyklus.

Mulige forklaringer kan være at kroppens immunforsvar sannsynligvis kommuniserer med andre deler av kroppen som også kan påvirkes av virus og andre patogener, inkludert organene som har med forplantning å gjøre, for eksempel livmora, som den månedlige blødningen kommer fra.

Forskerne er også tydelige på at covid-sykdom er mye hardere for kroppen, inkludert menstruasjonssyklusen, enn vaksinen er. De finner ingen grunn til å la være å ta vaksinen.

Forskerne brukte data fra en app der kvinner loggfører menstruasjon og eventuelle svangerskap, Natural Cycles. Cirka en firedel av deltakerne i studien var ikke vaksinerte, resten fikk ulike vaksiner, både Pfizer, Moderna, AstraZeneca og Johnson&Johnson. 80 prosent av kvinnene var under 35 år, de langt fleste fra vestlige land.

