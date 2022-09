Etter Ukraina-kritikken: Roger Waters skriver brev til Putin

Roger Waters markerte tidlig at han ikke kunne støtte Ukrainas motstand mot invasjonen fra Russland, og ville ikke være med da hans gamle gruppe Pink Floyd overraskende kom sammen for en støttesang til landet like etter invasjonen. I en diskusjon med en 19-år gammel ukrainsk jente på sosiale medier viklet han seg inn i pasifistisk ønsketenkning om fred i et nøytralt Ukraina, som han mente gjorde det vanskelig for ham å støtte den militære motstanden.

[ Pink Floyd reiser seg for Ukraina ]

For to uker siden skrev Waters et åpent brev til Ukrainas førstedame Olena Zelenska, dagen etter at hun hadde gjort et større intervju med BBC. Waters mener at vestens våpenhjelp bidrar til å forlenge krigen, og at Ukraina må forhandle om en fredelig løsning. Han fikk svar fra Olena Zelenska uka etterpå: «Det var Russland som invaderte Ukraina, ødela byer og drepte barn. Ukrainere forsvarer landet og dets barns framtid. Hvis vi gir opp vil ikke Ukraina eksistere i morgen. Hvis Russland gir opp er krigen over!».

Dette svarte Waters på i en enda lengre brev, der han blant annet brukte det betente begrepet «stedfortrederkrigen», et uttrykk som gjerne brukes av dem som mener at Ukraina er sendt i krig på vegne av USA og NATO. Waters gir dessuten vestlige medier mye av skylden for at situasjonen fortsetter.

Disse utspillene vakte sterke reaksjoner blant mange av hans tilhengere. To planlagte konserter i Polen i april neste år ble avlyst. De første meldingene om dette gikk ut på at det var Waters selv som hadde avlyst konsertene, men selv hevder han at det er myndighetene i Krakow som står bak, med sitt forslag om å erklære ham uønsket i byen. Som et forsøk på å utdype sine meninger har Waters nå publisert et åpent brev til Russlands president Vladimir Putin på sine kanaler i sosiale medier.

Waters skriver: «For det første, vil du se en slutt på denne krigen? Hvis du skulle svare og si: «Ja takk» ville det umiddelbart gjøre ting mye enklere. Hvis du kunne komme ut og si at Den russiske føderasjonen ikke har ytterligere territorial interesse utover sikkerheten til den russisktalende befolkningene på Krim, i Donetsk og Luhansk». At brevet til Waters kommer samtidig med den såkalte folkeavstemningen i disse områdene, med en sannsynlig påfølgende russisk annektering, gjør kanskje ikke timingen ideell for å få større forståelse for sitt syn i Vesten.

[ Black Debbath: Tonen i debatten hardner til ]

Waters skriver til Putin at invasjonen av Ukraina overrasket ham fullstendig, at «den var en forferdelig («heinous») aggresjonskrig, provosert eller ikke». Han fortsetter å be om dialog og skriver at et svar fra den russiske presidenten vil være «et hederlig steg på veien mot en bærekraftig fred».

Han fortsetter å be om en diplomatisk løsning, «som må inkludere en absolutt bindende avtale om ikke å invadere noen igjen», og legger til «selv om USA og NATO invaderer andre suverene stater etter innfallsmetoden, for noen fat olje». Et synspunkt adressaten kanksje ville sette pris på, om han noen gang ser denne henvendelsen.

Waters minner Putin om at mange tror han vil fortsette videre vestover, til Polen, Baltikum og resten av Europa. «Hvis du gjør det, faen ta deg» (…) Jepp, bare blås hverandre og verden i småbiter. Problemet er at jeg har barn og barnebarn, og det har de fleste av mine brødre og søstre over hele verden også, og ingen av oss ville likt det resultatet. Så vær så snill, Mr. Putin, gi oss den forsikringen». Ikke alle vil være like trygge på Putins forsikringer, men det gjenstår å se om Waters får svar på dette brevet også.

[ Roger Waters angrep alle overmakter på Nobels Fredssenter ]

I kommentarfeltet under Waters’ innlegg på Facebook er det langt mellom forsvar for synspunktene hans. Derimot er det noen som benytter anledningen til å mene at disse utspillene føyer seg inne i hans kompromissløse engasjement i andre saker i årenes løp, og for eksempel viser hvor feil han har tatt i sitt kompromissløse engasjement for Palestina.

Billettene til konsertene med Roger Waters på Telenor Arena på Fornebu 11. og 12. april neste år ble lagt ut mandag. Av salkartet til arenaen går det fram at de fleste av de dyreste billettene nærmest scenen nå er utsolgt, mens det fremdeles er godt med plasser igjen lenger oppe på tribunene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen