Abortforkjempere i Italia: – De kommer til å gjøre livet vanskeligere

– Vi bestemmer over egen kropp, var blant slagordene da mennesker over hele Italia onsdag demonstrerte for retten til fri og trygg abort.

Mange organisasjoner verden over markerer 28. september som den internasjonale dagen for trygge aborter. I Italia har saken fått ny aktualitet etter at ytre høyre-paritet Italias brødre forrige søndag ble størst i valget på ny nasjonalforsamling. Flere var før valget bekymret for at partileder Giorgia Meloni kanskje vil stramme inn abortretten, selv om hun selv har avvist det. Hun har imidlertid sagt at hun vil tilby «alternativer» til abort.

– De kommer ikke til å gjøre noe dramatisk, men de kommer til å gjøre livet vanskeligere for kvinner, sier Marina Toschi, en gynekolog og forkjemper for kvinners rett til selvbestemmelse, til det italienske nyhetsbyrået ANSA.

Italia tillater i dag fri abort, men leger kan reservere seg mot å utføre inngrepet. Det betyr at abort ofte er vanskelig tilgjengelig for dem som trenger det, ettersom det i noen regioner er mellom 80–90 prosent av legene som har reservert seg, ifølge ANSA. Demonstrantene onsdag ba også om garantier om at abortloven opprettholdes. De mener at abortretten i Italia er truet nettopp på grunn av at så mange har benyttet seg av reservasjonsretten, ifølge nyhetsbyrået AP.

Abortforkjempere i Milano onsdag. De krever garantier om at abortretten er trygg. (Luca Bruno/AP)

Mulighet til å velge

Organisasjonen «Ikke en færre» sto bak markeringene i flere byer onsdag. I en uttalelse sparer ikke organisasjonen på kruttet når de omtaler Meloni og høyresidas valgseier. Ikke bare anklager de fløyen for å være rasistiske, abortmotstandere og transfobe, men de mener at folk som blant annet i flere år har angrepet kvinners rettigheter, nå kommer i regjering, skriver La Repubblica.

De anklager samtidig Meloni for å ville ta samfunnet tilbake til modellen «Gud, fedreland og familie».

Meloni har flere ganger sagt at hun ikke vil røre den italienske abortloven, som bare omtales som «la 194». Men denne uka gikk folkevalgte i partiet hennes i fylket Liguria inn for et lovforslag som skal sørge for at alle steder der abort tilbys, skal det være tilgjengelige lokaler i nærheten for frivillige organisasjoner som kjemper for det ufødte liv. Målet er å sikre at fødende i fylket har et valg, sier partiet. I lovforslaget omtales de som må ta valget om å få utført en abort som «truet av ensomhet, uvitenhet, fattigdom, frykt».

Tirsdag stemte folkevalgte i Liguria over hvorvidt tilgangen til å selv velge å avslutte en graviditet, uten hindringer for å benytte seg av tilbudene, skal være en forpliktelse. Da avsto de folkevalgte i Italias brødre (Fdi) å stemme.

– Hvordan var historien om at Meloni ikke ville angripe 194 igjen? sier folkevalgte Simona Malpezzi fra det demokratiske partiet PD.

Hun lover årvåkenhet i nasjonalforsamlingen for å sikre kvinners rett til å velge.

Frankrike følger med

Etter valget søndag sa Frankrikes statsminister Elisabeth Borne at landet vil være oppmerksomme for å sikre at abortretten blir respektert i Italia, ifølge NTB.

– Vi vil passe på, sammen med presidenten til EU-kommisjonen, for å sikre at disse menneskerettslige verdiene blir respektert av alle: respekt for hverandre og respekt for abortrettigheter, sa Borne.

Hun kommenterte ikke direkte på seieren til Melonis parti og hennes ytre høyre-koalisjon.

Det er ikke bare i Italia at abort er et hett tema. I USA har kampen igjen tilspisset seg etter at høyesterett i sommer slo strek over dommen som i praksis sikret den føderale retten til abort. Flere delstater sto allerede før høyesteretts avgjørelse klare med lover som gjorde abort ulovlig så fort det ble mulig. En rekke delstater har nå abortlover som er mange tiår gamle, andre er enda eldre. I Michigan jobber folkevalgte demokrater og abortforkjempere for å unngå at en lov fra 1931 igjen trer i kraft. Mens i Arizona slo en dommer fast at delstaten kan håndheve det som nærmest er et totalforbud mot abort. Den aktuelle loven stammer fra 1864.

Kjennelsen trådte i kraft umiddelbart, men det er varslet en anke.

– Vi applauderer domstolen, sa Arizonas republikanske justisminister Mark Brnovich. Han lovet å fortsette å «beskytte de mest sårbare» i delstaten.

Kjennelsen har vakt kraftige reaksjoner i USA, og det er ventet at abort kan bli en av de viktige sakene for mange velgere i det såkalte mellomvalget i november. Da står hele Representantenes hus og en tredel av Senatet på valg. Demokratene håper saken vil mobilisere motstand mor Republikanerne, og at partiet på den måten unngår å miste kontroll over Kongressen.

