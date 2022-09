Privatpersoner i Kirkenes huser russiske menn som krysser grensa

Tirsdag meldes det om lange køer på grensestasjonen på Storskog. Dagen før reiste rundt 200 russiske menn inn til Norge over grensa.

Det er få timer til grenseovergangen stenger for dagen, og ifølge uoffisielle rapporter kan Russland stenge grensene onsdag, for å forhindre at flere menn som skal mobiliseres til krigen flykter landet.

Men i Kirkenes, den nærmeste norske byen fra grensa, er overnattingsstedene fullbooket.

Gjenåpnet overnattingssted

Sollia Lodge er det nærmeste overnattingsstedet til Storskog, men har vært stengt de siste årene. Like før pandemien la overnattingsstedet ned, men den uvanlig store pågangen av russere som trengte umiddelbar overnatting, fikk daglig leder Silje Randa til å gjenåpne mandag.

– Vi hørte at det var fullt på hotellene i byen, og at folk sto uten en plass å sove, så vi må hjelpe til så godt vi kan, sier Randa, som tirsdag er det eneste overnattingsstedet med ledige rom.

Sollia Lodge er en del av resort Snowhotel Kirkenes, men består av enklere hytter og leiligheter. De kan huse rundt tyve gjester, fordelt på 12 rom.

– Vi hadde mange henvendelser i går, og nå begynner det å fylle seg opp, sier Randa til Dagsavisen på tirsdag, og legger til at hun ikke vet hvor lenge overnattingsstedet vil holde åpent.

Randa er ikke fjern fra å hjelpe til i en ekstraordinær situasjon. I pandemien fungerte Solli som karantenehotell en kort periode.

Privatpersoner trår til

Flere forteller nå om privatpersoner som bidrar med overnatting i Kirkenes, samt skyss og logistikk for russere som passerer grensen.

– Det er mange flere mennesker her i byen nå, spesielt menn. I tillegg er det køer av biler på andre siden av grensen og ikke alle vil kunne passere før klokken 15, sier Evgeny Goman i Kirkenes.

En kilde sitter selv på grensestasjonen på Storskog når Dagsavisen prater med henne. Hun venter på at en russisk mann skal passere grensen, for så å kjøre han til flyplassen.

– Jeg har hatt en som har overnattet hos meg i natt, og skal også kjøre en til flyplassen i kveld, sier kvinnen, som ønsker å være anonym.

Hun beskriver situasjonen som udramatisk.

– Det er ingen hysteri eller noe sånn, men folk er kanskje stressa for å ikke rekke over grensa. Den stenger tidlig nå, klokken tre. Mange drar grytidlig om morgenen, og det er kanskje er derfor er store køer nå, sier hun.

Mannen hun skal plukke opp startet sin reise fra Murmansk i morges klokken 04:00 norsk tid.

– Og nå er klokken halv tolv. Det er en kjøretur som vanligvis tar tre og en halv time, sier hun, og at det kan skyldes de russiske kontrollpostene tar en grundig sjekk av de som passerer.

– De fleste reiser videre

Kvinnen sier det er på privat initiativ at flere nå hjelper til, og at det ikke er koordinert fra noe sted. Det bekrefter også Goman. Han sier man får høre om folk som søker hjelp via jungeltelegrafen.

Evgeny Goman, produsent hos Pikene på broen. (Privat)

Han forteller at både nordmenn og russere i Kirkenes rekker ut en hånd for å hjelpe de som kommer, og at de fleste har en plan å reise videre fra byen.

– Som i går, da kom en russer på sykkel forbi arbeidsstedet mitt. Han hørte vi snakket russisk inne, og sa han var en russisk lege fra Moskva, som hadde syklet fra Zapolyarny, som er 50 kilometer fra grensen. Han sa han ikke hadde penger eller noe sted å sove. Vi fikset et sted til han for natten, og han begynte å gråte. Det er ikke alle som gråter, men man ser mye frykt i øynene deres, forteller Goman, som selv er fra Murmansk.

