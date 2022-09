Farevarsel for regn: – Vi slipper litt billigere unna i Oslo

Høsten er her på alvor. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel, og Yr.no melder regn, regn og atter regn i dagene framover.

– Ja, i dag, i morgen og første del av onsdag, da får vi mye regn, forteller Martin Granerød, vakthavende meteorolog på Meteorologisk institutt, til Dagsavisen.

– Nå er det høst på alvor?

– Ja, i hvert fall for oss østafjells, vi har fått en høstlig værsirkulasjon.

– Øhh, en hvafornoe?

– Det betyr at lavtrykket har kommet inn fra Nordsjøen, og vi får regn. Nå de neste dagene. I morgen. I dag og første del av onsdag.

Værvarsel for Oslo, 26 september 2022 (Met.no og NRK)

[ Maridalsvannet: Her kan du se grunner du ikke har sett tidligere ]

Kan bli trafikktrøbbel

Granerød forteller at de dermed har sendt ut et farevarsel. Det kan komme så mye som 40 til 60 millimeter regn i løpet av 24 timer.

– Hvis du setter 4–6 tilitersbøtter på en kvadratmeter, og de fyller seg opp på et døgn. Da er det mye regn.

Regnet kan bli litt av og på, men det er såpass at det kan bli mye overvann i tettbygde områder, og dermed utfordringer på veiene, forteller han.

– Hvis du har en tomt hvor du vet det samler seg mye vann, bør du sørge for at sluket er åpent. Det har jo begynt å falle en del løv, sier Granerød.

Sørlandet og Østlandet blir hardest ramma.

[ Så mye koster det deg å dusje: Sjekk kalkulatoren her ]

Slipper billigere i Oslo

– Det ser ut til at mesteparten av nedbøren kommer vest for Oslofjorden. Fra tirsdag til onsdag kommer det mest på Sørlandet, sier Granerød.

Martin Granerød er vakthavende meteorolog på Meteorologisk institutt. (Meteorologisk institutt)

Men for Oslo-folk blir det ikke fullt så vått på ubeskyttede kroppsdeler som for dem som oppholder seg på resten av Østlandet.

– Her også vil det være regn og regnbyger. Men det ser ut til at vi slipper litt billigere unna i Oslo. Selv om det blir vått her og, sier han.

– Når kan vi håpe på å se sola igjen?

– Etter jul engang. Neida. Men denne uka er det skyer, regn og regnbyger som preger været. Det er håp om at det kan bli litt bedre neste uke. Men det er stor usikkerhet fra allerede helgen.

[ Hør Dagsavisens podkast om Oslo-fotball: «Trikkeligaen». Der du hører podkast. ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen