– Det blir for dumt å forby ting man selv ikke liker

Hun er stripper, har jobbet på strippeklubb i Oslo og opptrådte på årets Sexhibition-festival. «Alma» er ikke hennes virkelige navn, hun ønsker å være anonym. Ikke fordi hun skammer seg, men for å unngå stigmatisering. Dagsavisen snakker med henne over Facetime.

– Jeg snakket med en del av de som jobbet bak scenen på Sexhibition, og vi var enige om at stripperbransjen fremstilles som et skummelt og mystisk sted, men det er langt ifra så ille som mange tror, sier hun.

Dagsavisen skrev nylig at Rødt Oslo ønsker å sette en stopper for stripping i Oslo. I et forslag ber partiet byrådet om å nekte skjenkebevilling til serveringssteder som har stripping som en del av sitt underholdningstilbud. De ønsker også at det ikke gis ut ambulerende skjenkebevilling til arrangementer med stripping og erotisk dans, noe som kan ramme den erotiske festivalen Sexhibition, som «Alma» selv har deltatt på.

– Det er handel med kvinner og et forkastelig kvinnesyn ligger til grunn, sa Siavash Mobasheri (R) til Dagsavisen.

Savner belegg for påstander

«Alma» er utdannet sosiolog og skrev bacheloroppgave om stripping i Norge. Hun mener at Rødt ikke ikke belegger påstanden om at dette er en kvinnediskriminerende industri.

Hun refererer blant annet til en undersøkelse forskningsstiftelsen Fafo gjorde i 2013. Der kom det frem at kvinner som stripper på klubber i Norge er ressurssterke, tjener godt og ikke blir utnyttet.

– Strippeklubbene i Oslo er kjent som noen av de beste i Europa. Den klubbkulturen vi har i Norge står fram som et godt eksempel for resten av industrien. Derfor blir det dumt å fjerne trygge arbeidsplasser, basert på ren moralisme, sier hun og legger til:

– Burlesque og drag baserer seg også på avkledning. Er det også nedverdigende? I praksis føler jeg alt koker ned til stigma og fordommer, om hva vi synes er greit og ikke. Sånt bør ikke feminismen drive med.

Tror bransjen kan bli farligere

«Alma» skulle ønske at debatten om stripping dreiet seg om arbeideres rettigheter, i stedet for om det skal være et forbud mot stripping eller ikke.

– Det burde handle om at arbeidere er arbeidere, og at alle fortjener rettigheter i jobben sin. Jeg skulle ønske at politikerne gjorde en innsats for å lytte til våre opplevelser, før de gjør seg opp en idé om hvem vi er og hva vi trenger. Målet burde være å jobbe med kvinnene i industrien, ikke imot dem. Vi er avhengig av å jobbe sammen dersom vi ønsker en bedre bransje, sier hun.

Et forbud mot stripping eller det å frata klubber og arrangementer skjenkebevilling, vil ikke føre til at strippingen forsvinner – men kun føre til at bransjen blir mindre trygg, mener «Alma».

– Jeg tror det å være stripper hadde blitt farligere, og noe helt annet enn det er i dag, for i dag er det bare underholdning. Dersom vi stenger klubbene i Norge må de fleste kvinnene søke til andre land for arbeid hvor de kanskje har dårligere vilkår enn vi har i Norge. Det ville nok vært en økning i private fester uten offentlig regulering, hvor vi er mer utsatt for farlige situasjoner. Dersom Rødt frykter en industri preget av bakmenn så kan det bli nærmere en slik virkelighet om vi fjerner de seriøse aktørene.

– Det blir for dumt å forby ting man selv ikke liker. Rødt går veien via skjenkebevilling for å i praksis få til et forbud mot avkledning og nakenhet i det offentlige rom. I mine øyne kan det virke mot sin hensikt og føre til mer stigmatisering av den nakne kvinnekroppen, sier hun.

– Strippere forsvinner ikke

Hun tror strippeklubbene i Oslo blir nødt til å legge ned dersom de ikke får servere alkohol. Flere storbyer i Norge har gått til kamp mot strippeklubber, blant andre Trondheim og Bergen. I fjor vedtok den rødgrønne flertallskoalisjonen i Trondheim at byens eneste strippeklubb skulle nektes skjenkebevilling, men tingretten ga vedtaket tommel ned, ifølge rett24.

I 2016 vedtok bystyret i Bergen at steder som har «stripping, toppløsservering og lignende som del av underholdningstilbudet/driftskonseptet», ikke lenger skal få skjenkebevilling.

– Basert på at forbudet om skjenkebevilling på strippeklubber i Bergen førte til knaggen på døra for strippeklubbene, vil jeg anta at det samme kan skje i Oslo. Men strippere forsvinner ikke, og folk som ønsker erotisk underholdning, forsvinner ikke. Det vil bare gjøre bransjen mer mystisk og potensielt farligere, sier «Alma».

Mener debatten er mer kompleks

Rødt har vært i dialog med kvinneorganisasjoner og andre aktører for å utarbeide forslaget om Oslo som strippefri by.

– For meg er det helt utrolig at man kan kalle seg feminist og ikke prate med kvinnene det gjelder. De sier vi er undertrykket uten å spørre oss hva vi selv føler og tenker. Vi mangler en inkluderende feminisme som faktisk lytter, sier «Alma».

Hun mener debatten om stripping i Oslo er mer kompleks enn den fremstår i mediene.

– Jeg tror ikke folk vet nok om industrien og hvor kompleks og sammensatt folkene og strukturene i den er, til å kunne si om det er galt eller riktig, sier hun.

– Ressurssterke, smarte kvinner

Hun har jobbet som stripper i ett år, først i strippeklubb, og deretter på private arrangementer via et agentur. «Alma» er glad i jobben sin.

– Først og fremst er det veldig gøy. Min jobb handler mer enn noe annet om å lage god stemning. Noen har ikke opplevd å flørte med en dame eller å motta positiv respons på seg selv eller sin egen seksualitet. Jeg skal få mine kunder til å føle seg ungdommelige, friske og frie, og gi dem en pause fra hverdagen. Det er kort og overfladisk, men jeg har sett at det kan bety mye for folk. Det synes jeg er fint.

– Og så er det gøy å vise seg fram litt og underholde. Jeg har alltid drevet med musikk og underholdning, sier hun.

«Alma» får stadig spørsmål fra folk hun kjenner, som blir undrende og nysgjerrige når de får vite hva hun jobber med.

– Jeg tror folk har mange fordommer mot bransjen og mot oss som jobber i den. Jeg har opplevd at kunder har spurt meg om jeg blir utsatt for menneskehandel. Noen har et litt forvrengt syn på hvem vi er. Jeg opplever alle jeg har møtt i bransjen som oppegående, ressurssterke og smarte kvinner.

– Men kan du forstå at noen forbinder slik type nakenhet og seksualitet med undertrykkelse?

– Jeg kan forstå det, men jeg tror det handler mye om øyet som ser. Mange antar at jobben vår er traumatiserende og nedverdigende fordi det kanskje er slik de selv ville ha opplevd det å jobbe som stripper. Jeg opplever jobben min som frigjørende, og det gjør venner av meg også, mens andre kun ser på det som en jobb. Alle arbeidere fortjener å ha rettigheter og ikke skam knyttet til jobben sin.

Et sted for å gi faen

Nils Ally er leder for den erotiske festivalen Sexhibition. Han har organisert og arrangert festivalen hvert år siden 1995, og beskriver den som imøtekommende for alle legninger. I et intervju med Dagsavisen tidligere i september sa Ally at man på Sexhibition kan føle seg bekvem akkurat som man er.

– Det eneste du må være klar over er at du kan treffe på andre folk med en annen legning enn deg selv. Hvis du ikke aksepterer andre mennesker, er ikke Sexhibition det rette stedet for deg, sa Ally.

«Alma» beskriver Sexhibition som en fin arena for å bli kjent med folk i bransjen, og opplever at «alle slags folk» oppsøker festivalen.

– Det er nydelig å se at folk kommer som de er. Det kommer par, single, folk i alle aldre og legninger, og jeg synes det er fint at de kan komme og få erotisk underholdning et sted hvor de vet at de som underholder, samtykker. Sexhibition er et sted for inspirasjon. Man kan synes hva man vil om sex; ja, det er nakenhet, men er det så farlig? Det er deilig at det finnes steder og arenaer der folk gir litt faen.

