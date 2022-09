Abida Raja på Kapittel: - De klippet vingene mine

En av årets mest omtalte bøker er «Abida Raja. Frihetens øyeblikk», skrevet av VG journalist Håkon F. Høydal. På litteraturfestivalen Kapittel lørdag ettermiddag fortalte hun for første gang historien sin foran publikum.

– Jeg var i en prosess og var kjemperedd, så det tok tid før jeg skjønte at jeg ville stå fram, sa Abida Raja i samtale med Høydal og redaktør Cathrine Sandnes.

Boken forteller historien om løsrivelsen hennes fra foreldrene og ektemannen hun ble giftet bort til.

Jeg må være ærlig om ting jeg ikke er stolt over. — Abida Raja

Abida Raja signerte bøker i etterkant av intervjuet. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Vanskelig historie

Temaene ærlighet og respekt er det som preger intervjuet mest. For dette er en bok som ikke hadde vært mulig uten at Raja hadde bydd på seg selv.

– Det var jeg som holdt igjen. Du var veldig åpen om at du ville dele alt så folk skulle tro på historien, sa Høydal til Raja.

Slik beskrev hun sin opplevelse:

– Jeg var 18 år og forelsket. Jeg hadde vinger og det kjentes som at jeg kunne fly. Men de klippet vingene, stengte dem i en boks og spikret den igjen. Sånn har det vært med alt og jeg har brukt de siste sju årene på å åpne den bit for bit, sier hun.

«Abida Raja. Frihetens øyeblikk» tok sju år å skrive og ble gitt ut i starten av september.

– Det måtte nesten ta så lang tid for jeg måtte ta det skritt for skritt. Det tok tid å snakke om det jeg hadde opplevd i 30 år og det var en kamp med meg selv, sa Raja.

Hun understreket at hun ikke tror noen andre kunne fortalt historien hennes, men Høydal mener at fortjenesten ligger hos Raja.

– Grunnen til at det blir nærme er fordi Abida er så utrolig modig.

Det er god stemning når Abida Raja og Cathrine Sandnes snakker om Abid Raja. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Var nervøs

På scenen foran publikum er det sterke kontraster. Både redaktør Sandnes og forfatter Høydal gir et preg av å være vant til å snakke foran publikum, men det samme gjelder ikke Raja. Hun tar seg mye i ansiktet og stemmen bærer ikke like mye som hos de to andre.

– Jeg var veldig nervøs på scenen, så det var flere av spørsmålene som jeg følte jeg kunne svart på, men jeg bare klarte ikke. Jeg er ikke vant til sånt og har ikke vært på scenen før, sier hun til RA etter å ha vært på scenen.

På tross av nervøsiteten, så var det stående applaus fra salen når intervjuet var ferdig. Abida kan tydelig si mye uten å måtte bruke så mange ord.

Hun forteller i etterkant at hun ikke var helt forberedt på hvor mye som måtte gjøres etter bokutgivelsen.

– Jeg trodde at når boken var ferdig så var det ferdig, så jeg var ikke helt forberedt på alt dette med intervjuer, sier Raja til RA.

Abida Raja utenfor Sølvberget. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Ønsker å hjelpe

Jeg vil si til alle som sliter med det samme at det er vondt, men det er verdt det. — Abida Raja

I tillegg til behovet for å dele historien for sin egen del, lå mye av drivkraften i boken i at hun ville hjelpe andre.

– Jeg ønsker sterkt at kvinner skal se at det er mulig å bryte ut og at det skal skje endringer for mange, samt i samfunnet, sier Raja.

Videre utdyper hun:

– Det er mange som ikke vet at de er i en slik situasjon, jeg skjønte det ikke selv på mange år. De føler seg fanget og vet ikke hvordan de skal komme seg ut av situasjonen, så jeg håper min historie kan hjelpe, sier Raja.

Hun legger også vekt på hvor mye det har betydd for hennes indre ro at hun kan hjelpe.

– Det er sikkert mange som har enda vanskeligere historier, som vi bare ikke vet om ennå, sier hun.

Abida Raja lengter etter de små hverdagsgledene i livet. (Veronica Irmelin Ellingsen)

«Et dukkehjem»

Til RA forteller forfatter Høydal at han brukte «Et dukkehjem» av Henrik Ibsen som inspirasjon da han skrev boken.

– Det som han skrev om for rundt 140 år siden som et problem, som vi i dag bruker som underholdning, det eksisterer fortsatt, sier han.

– Et av Noras problemer er jo økonomisk frihet. Og da kommer spørsmålet opp «hva er frihet?» Har du frihet hvis du har et hjelpeorgan som bidrar til at du kan bli skilt, men du kontrolleres fortsatt av familien? Du har ikke økonomisk eller seksuell frihet, avslutter Håkon F. Høydal.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen