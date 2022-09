På andre dag av Barents Pride har deltakerne tatt turen mot den russiske grensen for å aksjonere.

På grensestasjonen Storskog har nordmenn og russere samlet seg for å markere sin støtte til det russiske LBGTQ+-samfunnet. Blant deltakerne var to forkledde medlemmer av kunstnergruppa Anonymous vandals, som hadde reist fra Russland til grensa for å vise sin støtte.

– Vi ønsker bare å si at ikke alle russere er for Putin og for krig, og vi støtter folk som er fra andre siden av grensen, sier de anonyme vandalene til Dagsavisen.

Klar Putin-beskjed i Pride-markering Medlemmene fra Anonymous vandals reiste til grensa for å demonstrere. (Einar Lohne Bjøru)

Fortsetter kampen i Russland

– Vi er imot krig, og vi var imot krigen fra starten av. Den er en trussel mot både Ukraina, Russland og hele verden. Selvsagt burde den stoppes, sier de russiske demonstrantene.

Valentina Likhosjva deltok under aksjonen fredag. (Einar Lohne Bjøru)

Etter demonstrasjonen vil, «dessverre», som de sier, kunstnergruppa snu og dra tilbake til Russland.

– Vi vil fortsette vår kamp der. Fuck krig, fuck Putin, make love, not war, sier de.

Russland blitt sterkt kritisert for sin lovgivning mot «homoseksuell propaganda». I tillegg har det denne uka har det vært flere demonstrasjoner rundt Putins siste beskjed om å kalle inn flere hundre tusen reserver til å styrke krigføringen i Ukraina.

[ Vanskeligere for russere å få visum nå ]

– Situasjonen for skeive blir verre i Russland

Prosjektleder for Barents Pride på norsk side, Lars Kaupang, sier de aksjonerte på grensen under covid også – men da for å vise støtte til russerne som ikke kunne komme over grensen på grunn av pandemien.

– Vi har valgt å gjennomføre markeringen i år også, som en solidaritetsmarkering for vår skeive familie som blir undertrykt i Russland. Situasjonen for skeive blir verre, ikke bedre i Russland, samtidig som krigen pågår. Vi sender kjærlighet og støtte over grensa, sier han.

Rundt 35 deltagere fra Barents Pride, norske og russiske, var med på aksjonen på grensen til Russland fredag ettermiddag. (Einar Lohne Bjøru)

Han sier de er har rutiner for håndtere motreaksjoner, om det skulle forekomme mens de aksjonerer.

– Jeg vil oppfordre alle om å sende en ekstra tanke nordøstover i dag, avslutter han.

[ Barents Pride-leder: - Det er løgn å si vi ikke er bekymret ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen