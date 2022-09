– Jeg har vært gjennom mye. Blodpropp, blødninger, fire ganger på operasjonsbordet. Og det har jeg bearbeidet ganske greit. Men at en avisredaksjon bare tok fra meg det å få eie nyheten om at ungen min var født? Det var et overtramp jeg synes det var vanskelig å bearbeide.

Det forteller stortingsrepresentant Hadia Tajik (Ap) i podkasten «Fødselspodden». Hun referer til at lokalavisen Avisa Oslo valgte å publisere en sak om datterens navn og fødselsvekt før Tajik hadde rukket å informere sine nærmeste. Det er tidligere kjent at Avisa Oslo har beklaget i saken om at de ikke informerte Tajik og mannen før publisering.

Blødde og blødde

I podkasten fortalte hun også om alt fra vansker med å bli gravid, til dramatiske komplikasjoner etter fødselen.

– Det er rart hvor mye vi blir bedt om å tåle. Det er sånn kvinner «bare har hatt det» i generasjoner. Men ofte snakker vi om ekstreme prestasjoner, sier Tajik til Dagsavisen.

– Det bare blødde og blødde. Jeg tenkte: Nå dør jeg, forteller hun i podkasten.

Det som likevel gjorde Tajik mest opprørt i studio, var da hun fortalte om nyhetsoppslaget om at datteren var født.

Dagsavisen har vært i kontakt med Avisa Oslo. De ønsker ikke å kommentere saken.

[ Iben Akerlie: – Jeg var 32, og skulle ikke ha mann og barn likevel (+) ]

Vet mer om prostata

– Det er utrolig mange sterke historier knytta til fødsel og barsel. Men du hører gjerne ikke om dem før du har født selv, sier Tajik til Dagsavisen.

Hun har tidligere vært åpen om at hun måtte gjennom en krevende prøverørsbefruktning som følge av kvinnesykdommene endometriose og andometriose. I «Fødselspodden» er hun åpen om at det var tøft.

– Legen sa det. Du kommer ikke til å bli gravid på vanlig måte. Det var et slag i magen, sier hun i podkasten.

Til Dagsavisen forteller hun at hun ønsker å være åpen om egne tøffe erfaringer, for å sette historier om kvinnehelse på dagsordenen.

– Heller ikke jeg hadde hørt om endometriose før jeg fikk vite at jeg hadde det selv. Man skulle tro den informasjonen var mer tilgjengelig, når diagnosene kan gjøre det vanskeligere å få barn, og ofte fører med seg enorme smerter. Tilstanden er veldig vanlig.

– Men jeg tror de fleste av oss vet mer om prostatakreft enn vanlige kvinnehelse-problemer, fordi helsevesenet vårt er bygget på kunnskap om menn.

Helt «random»

Tajik sier at fødsels- og barselomsorgen trenger et løft.

– Jeg hadde bare fine opplevelser med sykepleier og leger, men de jobba ræva av seg. Vi trenger flere jordmødre, vi trenger amme-spesialister. Mine venninner og jeg har opplevd det som helt «random» hva slags informasjon vi har fått om amming. Det lettest tilgjengelige tilbudet er et frivillig nettverk av kvinner. Det er supert. Men det skulle jo vært et mye bedre offentlig tilbud.

Hun oppfordrer kvinner til å fortelle sine historier.

– Ja, det er personlig, men det er også allmennmenneskelig. Hvis vi alle hadde vært flinkere til å dele historiene våre, kan vi skape en større politisk dagsorden på kvinnehelse.

God dose smertestillende

Flere politikere har vært åpne om utfordringer knyttet til fødsel. I et portrett i Dagsavisen forteller Lan Marie Berg (Mdg) om hvordan hun kom seg gjennom valgkampen med en god dose smertestillende, før hun ble sykemeldt, på grunn av smerter i bekkenet.

– Noe av det som er veldig underkommunisert når det gjelder kvinnehelse, er at veldig mange får utfordringer etter fødsel, sier Berg i portrettet.

[ – Det er ikke gode nok tilbud i helsevesenet for mødre etter fødselen (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen