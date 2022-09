Vanskeligere for russere å få visum til Norge: – Det siste vi trengte nå

– Når man opphever visumavtalene, begrenses muligheten til å forlate landet. Det er nå veldig mange som ønsker å reise ut av Russland, som vil unngå å bli sendt til Ukraina, etter at det ble vedtatt delvis militær mobilisering. Dette er mennesker som skjønner at krigen er en tragedie for veldig mange mennesker i Ukraina og Russland og som ikke vil drepe uskyldige, sier Evgeniya Khoroltseva, talsperson og styremedlem i den norsk-russiske foreningen SmåRådina for demokrati i Russland.

Torsdag ble det klart at norske myndigheter opphever visumavtalen med Russland. Norge følger dermed EU som fattet en tilsvarende beslutning tidligere denne måneden. Det er den såkalte visumfasiliteringsavtalen med Russland som nå er midlertidig opphevet.

– Hadde jeg vært europeisk politiker, ville jeg gjort det motsatte av det de gjør. Jeg ville heller gjort det enklere for dem som vil forlate Russland og som vil unngå å bli sendt som soldat i krigen, sier Khoroltseva og legger til:

– Det beste ville vært å åpne grensene for folk som er demokratisk innstilt, som vil ha fred og frihet – fordi det er disse som kommer til å bygge samfunnet i Russland på sikt når krigen er over.

Hun viser til at det sitter veldig mange politiske fanger og samvittighetsfanger i russiske fengsler, og hun frykter at det bare vil bli flere i tiden framover.

– Antallet som sitter fengslet i Russland i dag, samt antikrigsbevegelsene, som i hovedsak er initiert av unge russere, vitner om at det er nok av demokratisk innstilte mennesker i Russland. Siden Putin holdt talen om delvis mobilisering, er det bare blitt flere og flere som prøver å finne en utvei. Derfor mener jeg strengere visumregler er det siste vi trengte nå.

Evgeniya Khoroltseva (t.h.) deltok på en fredsdemonstrasjonen sammen med Natalia Vorobieva og Marina Jansen utenfor den russiske ambassaden i Oslo på onsdag. (Gerd Elin Stava Sandve)

Etter at Putin onsdag morgen beordret delvis mobilisering, skjøt prisen på flybilletter i været. Ifølge nyhetsbyrået AP kostet en enveisbillett fra Moskva til Istanbul eller Dubai over 90.000 kroner kort tid etter presidentens TV-tale.

Nyhetsbyrået skriver at Air Serbia og Turkish Airlines er de eneste europeiske flyselskapene som fortsatt flyr til og fra Russland.

Ifølge en gruppe som holder til i Serbia og som kaller seg «Russere, belarusere, ukrainere og serbere sammen mot krigen», er det ikke lenger noen ledige billetter fra Moskva til Beograd før i midten av oktober. Fly til Tyrkia, Georgia og Armenia er også utsolgt, melder AP.

Finske grensevakter melder også om økt trafikk på den finsk-russiske-grensen etter beslutningen om mobilisering. Ifølge Matti Pitkäniitty, som har ansvar for internasjonale saker i den finske grensestyrken, kom det 4.824 russere til grensen onsdag. På samme dag i forrige uke var antallet 3.133, skriver NTB.

– Symbolsk handling

Khoroltseva er ikke overrasket over at Norge nå følger etter EU og opphever visumavtalen.

– Jeg skjønner at Norge slutter seg til sanksjonspakken til EU. Putins Russland har satt i gang en krig man ikke har sett maken til i Europa siden andre verdenskrig, og myndighetene i Russland vil ikke gi seg, sier hun og legger til:

– Samtidig mener jeg dette blir en symbolsk handling som viser maktesløshet. Mange folk i Russland forstår at myndighetene fortier det som egentlig foregår i Ukraina. Folk ser at antikrigsprotester blir slått hardt ned, og folk deler ikke nødvendigvis Putins oppfatning om at Russlands eksistens er i fare, at landet er truet og er i krig med hele Vesten, for å bruke Putins ord.

Hun mener det er andre sanksjoner som ville vært mer effektive om målet er å få stoppet krigen og viser blant annet til at Russland fortsatt får store inntekter gjennom salg av olje og gass til europeiske land.

– Det bidrar til store pengesummer i den russiske statskassa, som myndighetene kan bruke på krigen.

EU gikk i front

For noen uker siden valgte EU-landene å oppheve en avtale som har forenklet visumprosessen for russere som reiser inn i EU. De nye reglene innebærer at det blir dyrere for russere å få visum til EU og Schengen-landene Sveits, Liechtenstein, Island og Norge.

Med de nye reglene tar det lengre tid å behandle visumsøknadene, og EU har også åpnet for at enkeltland kan innføre enda strengere tiltak.

Russland har reagert kraftig på beslutningene. Kremls talsperson Dmitrij Peskov truet med motreaksjon fra russisk side og sa at «dette vil gjøre situasjonen vanskeligere også for europeere».

– Det er en ny latterlig avgjørelse i en serie pågående absurditeter, sa Peskov.

For russere som skal søke visum i Norge, gjelder nå de ordinære reglene for dokumentasjon, flerreisevisum, gebyr og saksbehandlingstid, opplyser UDI.

