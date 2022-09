Roger Waters til Norge

Det er en glede å annonsere at Roger Waters tar turen tilbake til Norge med sin turné, «This Is Not A Drill», neste år, melder arrangør Live Nation i en pressemelding. Waters står på scenen i Telenor Arena 11. og 12. april.

– Dette blir nok siste gang Roger Waters kommer til Norge og det gjør han med sitt største show noensinne! Det blir en reise gjennom Pink Floyds verden med 100 tonn av lyd og lys-rigg hengende i taket på Telenor Arena,sier Rune Lem, Senior Promoter i Live Nation Norway.

Billetter er i salg mandag 26. september kl. 10:00.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen